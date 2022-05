Številne stiske za digitalno manj pismene prebivalce

Varuh človekovih pravic poziva k pravičnejšemu dostopu do digitalnih tehnologij za vse prebivalce Slovenije

Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je letos namenjen ozaveščanju starejših o pomenu digitalnih tehnologij. Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob tem odgovorne poziva, da pri digitalizaciji družbe posebno pozornost namenijo pravičnemu dostopu do digitalnih tehnologij za vse prebivalce.

"Z naraščajočo digitalizacijo, ki jo je pandemija samo še pospešila, so se številne vsakodnevne dejavnosti, kot so nakupovanje, zdravniški posveti, plačevanje položnic, bančno poslovanje, itd. prenesle v digitalno obliko. To pa povzroča številne stiske za manj digitalno pismene prebivalce, saj niso vešči uporabe novodobnih tehnologij ali pa se na spletu ne počutijo varne," so v sporočilu za javnost navedli besede varuha.

Kot je pojasnil, se tudi na Varuha človekovih pravic po elektronski poti obrne veliko ljudi ob različnih stiskah ali vprašanjih. Ker pa tega ne znajo vsi, so za njih dostopni tudi osebno ali preko telefona. Tudi vse informacije o tem, kako in kdaj se obrniti na institucijo Varuha človekovih pravic so dostopne v digitalni in tiskani obliki.

Od nove vlade varuh pričakuje, da pri nadaljnji digitalizaciji družbe posebej obravnava izzive, ki starejšim preprečujejo, da bi lažje dostopali do novih tehnologij. Od pristojnega ministrstva pa pričakujejo, da zagotavlja nabor ukrepov za boljšo digitalno pismenost družbe in starejšim omogoči izobraževanje o digitalnih orodjih, je poudaril varuh. Ob tem je po njegovih besedah še posebej dragocena in pomembna medgeneracijska pomoč, saj lahko mlajša generacija zelo pomaga manj digitalno pismeni starejši generaciji.

Da bi vzpostavili bolj vključujočo digitalno prihodnost in varnejšo uporabo interneta za vse, Svetina še poudarja, da morajo pristojni sprejeti ukrepe za zaščito uporabnikov interneta ter ozaveščati družbo glede mnogih zavajajočih vsebin ter lažnih novic na spletu. Potrebno je sprejeti tudi ustrezne ukrepe za preprečevanje vse pogostejših kibernetskih napadov, za preprečevanje sovražnega govora na spletu in družbenih omrežjih ter za preprečevanje prekomernih in nedopustnih posegov v zasebnost.