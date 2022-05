»RTV Slovenija je pred kolapsom«

Kandidatka za direktorico TV Slovenija Natalija Gorščak meni, da vodenje javne televizije v danih razmerah pomeni težko nalogo. A zaposlenim, tako tudi njej, ni vseeno.

© Uroš Abram

Kandidatka za direktorico Televizije Slovenija (TVS) Natalija Gorščak, za katero je generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough programski svet že prosil za soglasje k imenovanju, meni, da vodenje TVS v danih razmerah pomeni težko nalogo, saj je zavod "pred kolapsom". A zaposlenim, tako tudi njej, ni vseeno, je dejala.

Na vnovični razpis za direktorja TVS, katerega rok se je iztekel 13. maja, se je v skladu z razpisnimi zahtevami prijavila le Gorščakova, vlagatelj druge prijave, ki je še bila posredovana, pa ne. Ta prijava zato ni bila obravnavana, so v ponedeljek sporočili z RTVS.

Gorščak je na mestu direktorice TVS že bila. Vendar jo je Grah Whatmough avgusta lani razrešil s tega mesta. Kot razlog je med drugim navedel, da se na opozorila ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov ni odzvala z ustreznimi ukrepi. Gorščak je medtem njegove razloge ocenila kot neutemeljene, tako da razrešitev izpodbija na sodišču.

Grah Whatmough po njenem mnenju s svojo odločitvijo, da jo izbere za direktorico TVS, izkazuje, da je bila v resnici razrešena po krivici, je dejala za STA. "Po vsem tem času nima niti enega junaka, ki bi se prijavil na razpis," ugotavlja. Glede na to sklepa, da je bil njegov edini namen "popolno uničenje zavoda". "A zaposleni tega predvsem zaradi javnosti ne smemo dopustiti," je poudarila.

Zdaj dopušča možnost, da programski svet ne bo dal soglasja k njenemu imenovanju. Če pa bo soglasje vendarle dal, ji bodo po njenih domnevah postavljali številne ovire. Programski svet ima sicer točko, ki se nanaša na soglasje k imenovanju direktorja TVS, na dnevnem redu ponedeljkove seje.

K odločitvi Graha Whatmougha je prispevalo tudi dejstvo, da so pred nacionalno televizijo imenovanja več odgovornih urednikov programov, česar ni mogoče opraviti brez imenovanega direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja TVS. Po pojasnilih Natalije Gorščak gre za odgovorna urednika uredništva za športni in za razvedrilni program, zadnje statutarne spremembe pa predvidevajo tudi dve uredništvi informativnega programa, in sicer tako na prvem kot na drugem kanalu, in odgovorna urednika za obe uredništvi.

Uredništvo informativnega programa, organizirano v skladu z ureditvijo pred spremembami statuta, vodi Jadranka Rebernik, odgovorni urednik uredništva za športni program je Gregor Peternel, odgovorni urednik uredništva za razvedrilni program pa Vanja Vardjan.

Natalija Gorščak se je kot edina prijavila že na razpis, ki se je iztekel konec februarja, a njena vloga ni bila popolna. TVS je brez direktorja s polnimi pooblastili vse od njene razrešitve 20. avgusta lani. Za v. d. direktorja je bil septembra imenovan Valentin Areh, ko pa mu je potekel polletni mandat, je tudi vodenje TVS prevzel Grah Whatmough.

Programski svet bo moral sicer kmalu dobiti novega člana. Mitja Čander, ki ga je DZ proti koncu lanskega leta imenoval v svet kot predstavnika gledalcev in poslušalcev, je namreč v ponedeljek sporočil, da odstopa s tega mesta. "Politična trenja in pritiski na RTVS so se zaostrili do te mere, da izrazito otežujejo moje neodvisno in strokovno delo v svetu," je zapisal. Podrobnih pojasnil za STA ni želel navajati.