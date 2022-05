Kdo so ministrski kandidati Levice?

Doktorica umetnostne zgodovine Asta Vrečko in sociolog Simon Maljevac

Simon Maljevac / Asta Vrečko

© Levica.si

V stranki Levica so potrdili, da sta njihova kandidata za ministra Asta Vrečko za resor kulture in Simon Maljevac za resor dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti. Kandidata mora sicer potrditi še svet stranke, odločitev bo znana predvidoma v petek, so napovedali v Levici.

Ustanovna članica Iniciative za demokratični socializem

Asta Vrečko se je rodila leta 1984 v Celju. Po diplomi iz umetnostne zgodovine se je zaposlila kot mlada raziskovalka na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je doktorirala na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je zaposlena kot docentka in znanstvena sodelavka.

Je tudi sodelavka Galerije Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki in zunanja sodelavka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s slovensko in jugoslovansko umetnostjo 20. stoletja. Deluje tudi kot kustosinja in je soavtorica več mednarodnih projektov.

Vrečko je dolgoletna aktivistka, bila je članica Delavsko-punkerske univerze in ustanovna članica Iniciative za demokratični socializem, ki je po združitvi s stranko TRS postala stranka Levica. Je namestnica koordinatorja stranke Levica, koordinatorica strokovne skupine za kulturo in članica lokalnega odbora Ljubljana, v katerem je v preteklosti opravljala tudi funkcijo koordinatorice. Je tudi ljubljanska mestna svetnica.

Aktivist in borec za človekove pravice

Simon Maljevac, rojen leta 1981 v Postojni, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani sociolog. Predstavlja se kot aktivist, več let je deloval v nevladnem sektorju in se boril za pravice manjšin.

Leta 2006 je postal predstavnik Slovenije v skupini EU Network evropske veje mednarodnega lezbičnega, gejevskega, biseksualnega, trans in interspolnega združenja ILGA-Europe, med letoma 2007 in 2009 je bil predsednik mednarodne mladinske in študentske LGBTQ organizacije IGLYO, od 2007 do leta 2018 pa tudi predsednik organizacije Legebitra, ki deluje na področjih človekovih pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza.

Maljevac je bil v preteklosti zaposlen kot višji svetovalec pri zagovorniku načela enakosti, trenutno pa je generalni sekretar Levice.

Luka Mesec bo prevzel ministrstvo za solidarno prihodnost

Koordinator Levice Luka Mesec je medtem kandidat za vodenje ministrstva za solidarno prihodnost. Gre za nov resor, ki bo pod okrilje vzel stanovanjsko politiko, dolgotrajno oskrbo in ekonomsko demokracijo.

V koalicijski pogodbi so bodoči koalicijski partnerji zapisali zavezo, ki obljublja 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030 in skrajšanje čakalnih dob za namestitev v domu starejših.

Koalicijsko pogodbo, ki sicer velja za parafirano, mora pred podpisom na notranjem referendumu Levice potrditi članstvo.

Znana so torej vsa imena kandidatov za ministre. Kot zadnje je v javnost prišlo ime kandidatke Gibanja Svoboda za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, to je Irena Šinko.

Več o ministrskih kandidatih in kandidatkah preberite v novi številki Mladine, ki bo izšla v petek, 20. maja.