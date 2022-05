»Izkoriščanje epidemije Janševe vlade me je kot pravnico izjemno motilo«

Nova predsednica Državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič opozarja, da se morajo poslanci zavedati, da položaj zasedajo zaradi ljudi, ne da v parlamentu "uprizarjajo resničnostne šove"

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič

© Uroš Abram

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ob začetku mandata poudarja, da zna politična prepričanja "pustiti pred vrati" in bo kot prva med enakimi prisluhnila vsem poslancem, a bo tudi nastopila ostro, ko bo treba. Poslanci se morajo zavedati, da položaj zasedajo zaradi ljudi, in ne da "uprizarjajo resničnostne šove v parlamentu", je prepričana.

Nova predsednica DZ, ki je svoj mandat nastopila po izvolitvi na ustanovni seji DZ pretekli petek, napoveduje, da se bo zavzemala za spoštovanje pravne države, ustavnosti, zakonitosti in človekovih pravic. Posegi vlade v odhajanju v z ustavo zavarovane človekove pravice in izkoriščanje okoliščin epidemije covida -19 so jo namreč kot pravnico "izjemno motile", je poudarila v pogovoru za STA.

Prizadevala si bo tudi za dvig ravni komuniciranja v parlamentu, napoveduje. Po njenih besedah smo se namreč v zadnjih dveh letih naučili, "kam nas lahko pripelje, če smo drug do drugega nespoštljivi in raven komunikacije kar na enkrat zdrsne v globino". A je po njenem mnenju prav, da so predstavniki oblasti, tudi zato ker so bolj na očeh javnosti, bolj podvrženi kritiki.

Svoje svetovnonazorsko kot tudi politično prepričanje, zna, kot zatrjuje, pustiti pred vrati. "Pri meni bodo dobrodošli vsi poslanci iz katerekoli skupine," obljublja. Tudi sicer si, ob zavedanju, da je to dolgotrajen proces, želi, da bi koalicija in opozicija v novem sklicu parlamenta našli skupen jezik. Prepričana je namreč, da bi se poslanci morali zavedati, da funkcije zasedajo zaradi ljudi, in ne zato, da "uprizarjajo resničnostne šove v parlamentu".

Morebitnim spremembam poslovnika DZ Klakočar Zupančič ni naklonjena. Kot pojasnjuje, je kot pravnica nenaklonjena prenormiranju postopkovnih predpisov, veliko bolj pa poenostavljanju posameznih postopkov, a ne v smislu, da bi ti zgubljali na transparentnosti. Ocenjuje namreč, da smo prišli do točke, ko posamezne zadeve, tudi v pravnem smislu, zapletamo, in ne poenostavljamo.

Ob očitkih, da eno izmed najpomembnejših političnih funkcij v državi nastopa kot politična novinka, poudarja, da novo vlogo sprejema kot izziv ter da bodo "morda tisti, ki dvomijo, čez nekaj časa presenečeni". Pri svojem delu se bo sicer oprla tudi na najožjo ekipo, delo vodje kabineta bo med drugim po njenih besedah prevzel nekdanji poslanec LMŠ Robert Pavšič, na mestu generalne sekretarke DZ za zdaj ostaja Uršula Zore Tavčar, "nagibajo" pa se k temu, da jo bodo ponovno predlagali na omenjeno mesto, je še dejala Klakočar Zupančič.