Ameriški kongres o neznanih letečih predmetih

Kongresniki so opozarjali, da ne gre toliko za to, ali so na nebu vesoljci, temveč je težava v tem, da vojska ne more pojasniti obstoja neznanih fenomenov v ameriškem zračnem prostoru

uOlJKXePZ-8

Predstavniški dom ameriškega kongresa je imel v torek prvič po pol stoletja zaslišanja o fenomenu neznanih letečih predmetov (NLP), na katerem pa ni bilo nobene uradne potrditve o obstoju življenja v vesolju. V odboru za obveščevalne dejavnosti so zaslišali predstavnike Pentagona, ki še vedno vodijo preiskavo o NLP.

Namestnik obrambnega ministra ZDA za obveščevalne dejavnosti Ronald Moultrie je dejal, da so izbrali direktorja nove delovne skupine, ki bo usklajevala zbiranje podatkov o tem, obenem pa skušajo odvzeti stigmo vprašanju in spodbuditi vojaške pilote in druge pripadnike oboroženih sil, naj prijavijo vse, kar se jim zdi nenavadno.

Ameriška vojska je doslej zbrala številne prijave videnja neznanih letečih predmetov v bližini vojaških oporišč, zato nastajajo različne teorije, od vesoljcev do kitajske ali ruske tehnologije.

Vmesno poročilo vojaških obveščevalcev, objavljeno lani, navaja 144 primerov letečih naprav, ki se gibajo nenavadno hitro, vendar so informacije večinoma povsem zamegljene ali kratke.

Prikazali so videoposnetek z lovskega letala F-18, na katerem je na nebu nekaj podobnega balonu. Temu so rekli neidentificirani zračni fenomen, doslej pa ga še niso identificirali.

jcWVatFF5xI

zJz7ZJbYHFw