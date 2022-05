Odprava odvisnosti Evrope od ruske energije

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes predstavila načrt za odpravo odvisnosti Evropske unije od ruskih fosilnih goriv REPowerEU. V središču načrta je večja uporaba obnovljivih virov energije, poleg tega pa komisija poziva še k manjši porabi energije in diverzifikaciji dobav energentov.

Načrt REPowerEU po besedah predsednice komisije temelji na evropskem zelenem dogovoru in zakonodajnem paketu Pripravljeni na 55, ki sta sicer že ambiciozna, a danes Bruselj predlaga še okrepitev ciljev, da bi čim prej postali neodvisni od ruskih fosilnih goriv.

"Naj začnem z najbolj očitnim: Varčevanje z energijo je najhitrejši in najcenejši način za naslovitev trenutne energetske krize," je povedala Ursula von der Leyen. Komisija zato predlaga, da se cilj za leto 2030 glede energetske učinkovitosti poveča z devet na 13 odstotkov.

Obenem poziva, da se delež obnovljivih virov energije do takrat poveča s 40 na 45 odstotkov. V ta namen predlaga ukrepe za pospešitev izdajanja dovoljenj za projekte za obnovljive vire in povezano infrastrukturo. Danes lahko traja od šest do devet let za pridobitev dovoljenja. Komisija želi, da bi ti postopki trajali največ eno leto, je dejala predsednica.

V skladu s predlogom komisije bi do leta 2025 z zakonodajo uvedli obvezno namestitev sončnih panelov na nove javne in komercialne zgradbe. Do leta 2029 pa bi to uvedli še za stanovanjska poslopja, je povedala.

Potem ko so se voditelji držav članic EU konec marca dogovorili o skupnih nakupih plina in vodika, zdaj komisija predlaga še vzpostavitev mehanizma za skupno naročanje.

"Ko Evropa deluje skupaj, ima večjo moč," je poudarila predsednica von der Leyen.

Za vse to namerava komisija mobilizirati do 300 milijard evrov, od tega 75 milijard evrov nepovratnih sredstev in 225 milijard evrov posojil.

