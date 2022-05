Belorusija uvedla smrtno kazen za »poskus terorizma«

Gre za obtožbe, s katerimi se sicer soočajo mnogi opozicijski aktivisti v tej nekdanji sovjetski republiki

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko

© Wikimedia Commons

Belorusija je uvedla smrtno kazen za pripravo napada ali "poskus terorističnega dejanja", poročajo ruske tiskovne agencije, ki se sklicujejo na danes objavljeno uredbo Minska. Gre za obtožbe, s katerimi se sicer soočajo mnogi opozicijski aktivisti v tej nekdanji sovjetski republiki.

"Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je podpisal zakon o možnosti smrtne kazni za poskus terorističnega dejanja," je poročala ruska tiskovna agencija RIA Novosti, ki se sklicuje na spletni vladni portal za pravne informacije. Zakon naj bi začel veljati deset dni po objavi.

Po poročanju ruske tiskovne agencije agencije Interfax besedilo uredbe navaja, da nobena "priprava ali poskus" kaznivega dejanja ni kaznovan s smrtjo, razen tistih, ki so označeni kot "teroristi".

Belorusija, sicer tesna zaveznica Rusije, je edina država v Evropi, ki kljub pozivom k moratoriju še naprej izvaja usmrtitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče v mestu Grodno na zahodu Belorusije je prav danes začelo obravnavo za zaprtimi vrati v primeru proti dvanajstim aktivistom, obtoženim "pripravljanja terorističnih dejanj", je sporočila beloruska skupina za človekove pravice Pomlad (Vjasna).

Med njimi je veteran Nikolaj Avtuhovič, ki je že odslužil več kot sedemletno zaporno kazen. 59-letni Avtuhovič se sooča še z vrsto drugih obtožb, med drugim tudi z izdajo.

Aktivisti so obtoženi, da so oktobra 2020 zažgali hišo in avtomobil policista, en mesec kasneje pa naj bi zažgali avtomobil drugega policista. Do tega naj bi prišlo po protestih, ki so izbruhnili v državi zaradi ponovne izvolitve Lukašenka za predsednika za njegov šesti zaporedni mandat.

Opozicija zmagi Lukašenka na volitvah avgusta 2020 oporeka in verjame, da je Svetlana Tihanovska, ki sedaj vodi belorusko opozicijo iz izgnanstva, prava zmagovalka volitev.

Beloruski tožilci so marca lani Tihanovsko obtožili "pripravljanja terorističnih dejanj kot del organizirane skupine", je poročala beloruska državna tiskovna agencija Belta. Od Litve, kamor se je Tihanovska zatekla, so zahtevali njeno izročitev zaradi, kot so navedli, "kazenskega pregona zaradi zločinov zoper vladajoči red, javno varnost in državo".