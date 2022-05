»Globalni energetski sistem ne deluje in človeštvo žene v podnebno katastrofo«

Združeni narodi (ZN) v novem poročilu ugotavljajo, da so lani vsi štirje ključni podnebni kazalniki dosegli nove rekordne ravni

Antonio Gutteres, generalni sekretar Združenih narodov

Vsi štirje ključni podnebni kazalniki so lani dosegli nove rekordne ravni, v najnovejšem poročilu o stanju podnebja ugotavljajo Združeni narodi. Generalni sekretar organizacije Antonio Guterres je ob tem opozoril, da globalni energetski sistem ne deluje in človeštvo žene v podnebno katastrofo.

Koncentracije toplogrednih plinov, dvig gladine morja, temperatura oceanov in njihova zakisanost so bili lani rekordni, so v poročilu zapisali v Svetovni meteorološki organizaciji (WMO), ki deluje v okviru Združenih narodov.

Koncentracija ogljikovega dioksida je znašala 413,2 ppm (delcev na milijon), kar je 149 odstotkov več kot v predindustrijski dobi. Kljub pandemiji covida-19 se koncentracije še povečujejo. Na postaji Mauna Loa na Havajih so aprila 2020 izmerili 416,45 ppm, aprila lani 419 ppm, aprila letos pa 420,23 ppm, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gladina morja je bila lani rekordna, v povprečju se od leta 2013 zvišuje za 4,5 milimetra letno. Med letoma 1993 in 2002 se je gladina dvigovala za 2,1 milimetra letno.

"Nehati moramo onesnaževati s fosilnimi gorivi in pospešiti rabo obnovljivih virov energije, preden uničimo naš edini dom."



Antonio Gutteres,

generalni sekretar Združenih narodov

Guterres je poročilo označil za žalosten spev človeškega neuspeha pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Globalni energetski sistem je po njegovih besedah zlomljen in nas vodi v podnebno katastrofo. "Nehati moramo onesnaževati s fosilnimi gorivi in pospešiti rabo obnovljivih virov energije, preden uničimo naš edini dom," je bil jasen.

Človeške dejavnosti vodijo v spremembe na kopnem, v oceanu in ozračju, posledice za ekosisteme pa so škodljive in dolgotrajne, še izpostavljajo v WMO.

Poročilo je potrdilo ugotovitev, da je bilo zadnjih sedem let najtoplejših, odkar spremljajo temperaturo. Povprečna globalna temperatura je bila lani za 1,11 stopinje Celzija toplejša kot v predindustrijski dobi.

"Naše podnebje se spreminja pred našimi očmi," je izpostavil prvi mož WMO Petteri Taalas.

Vročina na račun toplogrednih plinov bo planet ogrevala še za številne prihodnje generacije. Dvig morske gladine, segrevanje oceanov in njihovo zakisovanje se bodo nadaljevali še sto let, razen, če bodo izumili načine za odstranjevanje ogljika iz ozračja, je dodal Taalas.