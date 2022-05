Titova skrivna vojaška baza bo postala steza za avtomobilske dirke

Na Hrvaškem obnova opuščenega vojaškega letališča Željava

Nekdanji jugoslovanski predsednik Josip Broz - Tito v Mariboru leta 1966

© jenikirbyhistory.getarchive.net

Na Hrvaškem bodo začeli obnovo opuščenega vojaškega letališča Željava, ki bo junija postalo steza za avtomobilske dirke. Med njimi bo tudi dirka 402 Street Race z avtomobili z več kot 1500 konjskimi močmi, v Liko pa bi se lahko pripeljalo več kot tisoč avtomobilov, piše hrvaški časnik Večernji list.

V ponedeljek, 16. maja, je minilo 30 let, odkar so ob umiku Jugoslovanske ljudske armade s 50 tonami eksploziva minirali vseh pet pristajalnih stez skrivne podzemne vojaške baze Željava v Liki, ki so jo zgradili v času Titove Jugoslavije leta 1968.

V vojaški bazi znotraj planine so bile tri garažne galerije, široke prek 15 metrov, medsebojno povezane v obliki črke M, v katerih je bilo prostora za 58 letal. Ostali podzemni hodniki so bili široki od treh do dvanajst metrov. Skupna dolžina vseh hodnikov je znašala 3,5 kilometrov.

"Na Željavi bi lahko vozil tudi do 500 kilometrov na uro, pa bi se še vedno lahko ustavil. To bo sijajno."



Dario Konopek,

dirkač

Danes pozabljena vojaška baza, vkopana v hrib Plješivica v bližini Bihaća na mejnem območju med Hrvaško in BiH dobiva nov smisel. Po prenovi naj bi tam že 24. in 25. junija potekale prve avtomobilske dirke v Liki Balkans Finest Competition.

Kasneje bodo sledile še druge, med njimi 402 Street Race, Drift show, Drift taxi, tekmovanje najglasnejših avtomobilov ter razstava luksuznih in redkih avtomobilov.

