Oklepanje oblasti tistih, ki se kot poraženci ne želijo dostojanstveno posloviti

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob priznava, da bodo morali zaradi nagajanja Janševe SDS resda po nekoliko drugačni poti, vendar obljublja, da bo "enako hitra"

Janez Janša, (večni) predsednik SDS in predsednik vlade v odhajanju, se po besedah najverjetnejšega novega mandatarja Roberta Goloba ne želi sprijazniti s porazom na volitvah

© Borut Krajnc

Levosredinski trojček bo po vloženem predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi zasledoval časovnico, da vlado sestavijo do 3. junija. Nova vlada bo začasno delovala po trenutnem ministrskem razrezu. V manevru Janševe SDS vidijo nagajanje in znamenje, kako si opozicija predstavlja napovedano konstruktivno delovanje.

Poslanska skupina SDS je v sredo v parlamentarni postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi, s katerim so stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagale reorganizacijo vlade s spremenjenimi pristojnostmi in tremi dodatnimi resorji. Po predlogu zakona bi imela nova vlada 19 ministrstev in en vladni urad, kar bo po mnenju nastajajoče vladne koalicije pripomoglo k večji učinkovitosti in odzivnosti.

V SDS pa večanju števila ministrstev nasprotujejo, po besedah vodje poslancev SDS Danijela Krivca želijo vladi omogočiti "več časa za razmislek o sestavi vlade".

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je po vložitvi predloga za razpis posvetovalnega referenduma napovedal, da bo nova vlada oblikovana do 3. junija, začasno pa bo delovala po za zdaj znanem ministrskem razrezu. "Resda bomo šli po nekoliko drugačni poti, ampak šli bomo enako hitro," napoveduje Golob. "Vsi manevri, ki smo jih videli v zadnjih dneh, so v resnici oklepanje oblasti tistih, ki so od tega odvisni, ker ne želijo prepustiti oblasti novim izvoljencem ljudstva in se kot poraženci dostojanstveno posloviti," meni.

Oblikovanje vlade, kot so si jo zamislili, Golob tako pričakuje v roku 45 dni, pred glasovanjem DZ o predlogu za razpis referenduma mora namreč preteči 30 dni, šele po zavrnitvi predloga za referendum pa je mogoče glasovanje o predlogu zakona. Podpis koalicijske pogodbe med prihodnjimi koalicijskimi partnerji je sicer predviden za torek.

Ministrstvo za delo bo najprej začasno vodil koordinator Levice Luka Mesec, za infrastrukturo Bojan Kumer in za izobraževanje Igor Papič. Ministrski kandidati, ki bodo po veljavnem razrezu ostali brez resorja, torej kandidatka za infrastrukturno ministrico Alenka Bratušek, kandidatka za ministrico za vzgojo in šolstvo Amalija Žakelj in kandidat za vodenje ministrstva za delo Simon Maljevac, bodo na obstoječih ministrstvih prevzeli vlogo državnih sekretarjev.

Ob današnjem manevru SDS pa najverjetnejši mandatar ocenjuje, da so se stranke nastajajoče koalicije soočile s tem, kako je videti konstruktivna opozicija. A zatrjuje, da opoziciji z manevri, ki bi zaustavili formiranje nove koalicije, ne bo uspelo, nova vlada pa bo svoj mandat nastopila po zastavljeni časovnici. Glede možnosti zlorabe instituta referenduma je ocenil, "da je čisto mogoče, da bomo imeli stanje permanentnih referendumov".

Tanja Fajon (SD), Robert Golob (GS) in Luka Mesec (Levica)

© YouTube / STA

Po besedah predsednice SD Tanje Fajon je zelo očitno, da "vlada v odhajanju namerno ustavlja razvoj in napredek Slovenije", posvetovalni referendum pa zlorablja za "celjenje svojih lastnih ran in travm" ter nakazuje, kako bo opozicija delovala v prihodnje.

Koordinator Levice Luka Mesec pa meni, da je SDS z današnjim manevrom pokazala, da pozablja, da smo referendum o tem, kakšno vlado si ljudje želijo, že imeli, in sicer na aprilskih državnozborskih volitvah. Tudi Mesec v takšnih potezah vidi predvsem oklepanje oblasti vlade v odhajanju. "Janševa oblast uživa svoje indijansko poletje, ampak to se bo končalo in 3. junija ji bomo zagotovili, da bodo pravo poletje lahko preživeli zunaj vladne palače," je še dejal.

Vlado bi sicer po predlogu na novo nastajajoče koalicije sestavljala ministrstvo za finance, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za varstvo narave in prostor, ministrstvo za podnebje in energijo, ministrstvo za vzgojo in šolstvo, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za digitalno preobrazbo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in ministrstvo za kulturo. Poleg 19 ministrstev bo del vlade še urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Predlogu zakona o vladi sicer poleg SDS pričakovano nasprotujejo tudi v njihovi "satelitski stranki" NSi, a predloga za razpis posvetovalnega referenduma niso podpisali, saj menijo, da je "organiziranje delovanja vlade stvar vsakokratne koalicije", so navedli za STA. Glede na izzive, ki čakajo Slovenijo, pa ocenjujejo, da ni pravi čas, da bi se "državna administracija več kot pol leta ukvarjala sama s seboj, in ne z reševanjem realnih problemov".

