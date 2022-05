Janševi blokirajo nova ministrstva, a spreminjajo obstoječa

Vlada v odhajanju nadaljuje svojo reorganizacijo ministrstev in vladnih služb

Janez Janša, predsednik SDS in predsednik vlade v odhajanju, se oklepa oblasti in že nagaja prihajajoči novi Golobovi vladi

Vlada v odhajanju, ki bi morala opravljati le tekoče, nujne posle za delovanje države, je včeraj na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je Službi vlade za digitalno preobrazbo odprla nove proračunske postavke in ji iz ministrstva za javno upravo prenakazala dobrih 775 tisoč evrov za letošnje delovanje. Janševa vlada tako mesec po volitvah, na katerih je doživela poraz, nadaljuje s svojo reorganizacijo ministrstev, medtem ko blokira novo organizacijo, ki jo predlagajo stranke nove koalicije.

»Na Ministrstvu za javno upravo se ukinja Direktorat za informacijsko družbo, medtem ko Služba vlade za digitalno preobrazbo prevzema ustrezne javne uslužbence, opremo in dokumentacijo skupaj s sorazmernim delom sredstev, ki so bila za ta namen zagotovljena v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva za javno upravo,« je del sklepa, ki ga je včeraj sprejela odhajajoča vlada. Slab mesec po volitvah tako nadaljuje z vzpostavljanjem svoje službe, ki jo zdaj vodi Mark Boris Andrijanič, v praksi pa gre za prenos kadrov, celotne opreme in dokumentacije v to službo ter tudi odprtje nove, ločene proračunske postavke zanjo.

Tak sklep je Janševa vlada sprejela na dan, ko je SDS v parlamentarni postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi, s katerim so stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagale reorganizacijo vlade s spremenjenimi pristojnostmi in tremi dodatnimi resorji. Po predlogu zakona o vladi, ki je zdaj »blokiran« vsaj za 30 dni, bi imela nova vlada 19 ministrstev in en vladni urad, med ministrstvi pa je predvideno tudi ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Oblikovanje vlade, kot jo predvideva nova koalicija, bodoči mandatar Robert Golob pričakuje v roku 45 dni; državni zbor lahko namreč o predlogu SDS za razpis referenduma odloča (in ga večinsko zavrne) šele po 30 dneh, šele nato pa lahko izglasuje spremenjen zakon o vladi in nov razrez ministrstev.

Odhajajoča Janševa vlada je sicer včeraj na dopisni seji zopet sprejela vrsto sklepov.

Med drugim je sprejela spremembe načrta vaj v obrambnem resorju in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za letos; spremembe predvidevajo, da se bo Slovenska vojska (namesto odpovedanih) udeležila dveh novo načrtovanih mednarodnih vaj na Poljskem in Madžarskem.

Očitno dobivamo tudi novo vojaško strategijo. Vlada je tako včeraj sprejela »informacijo o pripravi Vojaške strategije Republike Slovenije – prožno odvračanje, celostni odziv in vztrajna odpornost«, iz sklepa pa izhaja, da je dokument Vojaška strategija kot uradni predlog že potrjen s strani načelnika Generalštaba Slovenske vojske, zdaj pa naj bi bil »deležen širših usklajevanj in obravnave«. Včerajšnji sklep vlade glede Vojaške strategije razkriva, da strategija »izpostavlja, da se bo Republika Slovenija pri izvajanju nacionalne obrambe naslonila na kolektivno obrambo Nata ter Skupno varnostno in obrambno politiko EU, vendar bo glede na potrebe RS delovala tudi samostojno«. Strategija, tako sklep, »omenja tudi druge države (Rusija, Kitajska) in jih opredeljuje kot konkurenčne velike sile, kar je v veliki meri skladno s sorodnimi strateškimi dokumenti Nata in Evropske unije«.

Vlada je odpoklicala tudi več veleposlanikov – vsi odpoklici se uresničijo z 31. julijem letom. In sicer je odpoklicala dr. Ano Polak Petrič z dolžnosti izredne in pooblaščene veleposlanice RS na Japonskem in v Republiki Filipini s sedežem v Tokiu, mag. Anžeja Frangeša z dolžnosti izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v Republiki Bolgariji, mag. Franca Buta z dolžnosti izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v Zvezni republiki Nemčiji, mag. Boženo Forštnarič Boroje z dolžnosti izredne in pooblaščene veleposlanice RS v Republiki Poljski ter v Republiki Estoniji in Republiki Litvi s sedežem v Varšavi in Branka Rakovca z dolžnosti izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v Ruski federaciji ter v Republiki Belorusiji, Republiki Kazahstan, Kirgiški republiki, Republiki Tadžikistan, Turkmenistanu in Uzbekistanu s sedežem v Moskvi. Jurija Riflja pa je odhajajoča vlada s 13. avgustom odpoklicala z dolžnosti izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v Avstraliji ter v Republiki Indoneziji, Maleziji, na Novi Zelandiji in pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN) s sedežem v Canberri.