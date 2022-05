Zahvala RKC (v evrih)

Ker njene dejavnosti »bogatijo nacionalno identiteto državljank in državljanov«

Res težko je skriti naklonjenost: Janez Janša in apostolski nuncij JeanMarie Speich na decembrski maši za domovino

© Borut Krajnc

Odhajajoča vlada je na eni od zadnjih dopisnih sej prejšnji teden sprejela uredbo, ki prinaša več finančnih koristi katoliški cerkvi (RKC). Predlagatelj uredbe je bilo ministrstvo za kulturo Vaska Simonitija, očitno pa so jo skrivali pred javnostjo, saj predlog predhodno ni bil objavljen ne med predlogi predpisov na portalu e-demokracija ne med vladnim gradivom, poleg tega (edini) ni bil pripet k dnevnemu redu seje vlade.

Nova uredba, katere vsebino je lahko javnost prebrala šele po sprejetju, v Uradnem listu 12. maja, predvideva, da se cerkvi ali drugi verski skupnosti prizna status »splošno koristne organizacije«, če se izkaže, da ima njeno delovanje »pomembno vlogo v javnem življenju«, in če »njene dejavnosti bogatijo nacionalno identiteto državljank in državljanov«. Dokaz za takšno delovanje je po uredbi to, da imajo njeni pripadniki »večinski delež med celotnim prebivalstvom Republike Slovenije ali če avtohtono deluje na območju Republike Slovenije«.

In posledica? RKC bo razbremenjena plačila prispevkov za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje. Država bo verskim delavcem po novem krila prispevke za 100 odstotkov in ne več le za 48 odstotkov od osnove povprečne slovenske plače. Uradne ocene finančnih posledic skrivajo, gre pa v grobem vsaj za dodatnih 1,8 milijona evrov proračunskega denarja za RKC na leto. Število verskih delavcev RKC se sicer vztrajno zmanjšuje; decembra lani jih je bilo po uradnih podatkih ministrstva za kulturo 743, pred desetletjem, konec leta 2012, jih je bilo 891, torej 148 več.

Že v času covida je Janševa vlada finančno pomagala RKC, med drugim je vsak duhovnik, kaplan oziroma vsak od 743 verskih delavcev RKC prejel 12 mesečnih pomoči, enajst po 700 evrov in eno po 350 evrov. To je v grobem državo stalo šest milijonov evrov. S to zadnjo uredbo pa je Janševa vlada sistemsko izboljšala finančni položaj RKC, ki tudi sicer ne životari; premoženje upravlja prek podjetij v lasti nadškofij in škofij. Večino gozdov RKC denimo upravlja prek podjetja Gozdno gospodarstvo Bled, ki je zgolj v letih 2017–2020 ustvarilo 11,3 milijona evrov čistega dobička.

Kakorkoli, Janševa vlada je tik pred odhodom z uredbo dodelila RKC še zadnjo sistemsko finančno »zahvalo«, v zadnjih dveh letih je namreč cerkev veljala za močno zaveznico vlade. Ostro je denimo kritizirala petkove kolesarje in jih označevala za nemoralne; simptomatična je objava na spletni strani cerkvenega Radia Ognjišče iz septembra 2020, ki pravi: »Spodbujanje k nestrpnosti, žaljenje posameznikov, neetični in nemoralni izpadi samooklicanih voditeljev protestnikov v naš narod vnašajo nemir, nezadovoljstvo, razdvojenost in nestrpnost. Ali res to potrebujemo? V tej naši prelepi deželi, ki ji ni enake pod soncem?«

Hkrati pa se RKC ni niti enkrat postavila v bran posameznicam, na katere se je z žaljivkami spravil predsednik vlade, ali ljudem, ki so zaradi represije umirali v reki na ograjeni meji, navsezadnje pa je bila povsem tiho tudi, ko je koalicija skušala uzakoniti škodljivi zakon o vodah, ki bi prinesel uničenje »stvarstva«.