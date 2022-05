Kdo se SDS in NSi zahvaljuje za funkcijo?

Poslovna poročila političnih strank za leto 2021 razkrivajo donatorje

NSi je Valentinu Hajdinjaku pomagala na položaj direktorja Darsa, ta ji je namenil 3784 evrov visoko donacijo

© Borut Krajnc

Na portalu AJPES so objavljena poslovna poročila političnih strank za leto 2021. Posebej zanimiv razdelek v njih so seznami ljudi, ki so se odločili za donacijo stranki. Razkriti morajo biti vsi, katerih prispevek je presegal povprečno bruto plačo v državi, torej 1969 evrov. Podatki kažejo, da strankam donirajo zlasti posamezniki, ki so po »strankarski liniji« zasedli pomembne položaje in dobili dobro plačo.