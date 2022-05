Prva (in naj bo končna) zmaga Metelkove 6

Višje sodišče je povozilo ministra Vaska Simonitija

Stripovska knjižnica na Metelkovi 6, v stavbi, ki je zmotila Vaska Simonitija

© Borut Krajnc

»Z velikim veseljem naznanjamo, da smo nevladne organizacije na Metelkovi 6 po dveh letih groženj in nadlegovanja, sodnih postopkov, nujnih parlamentarnih sej in javnega blatenja dosegle prvo sodno zmago proti ministrstvu za kulturo, ki ga trenutno še vodi Vasko Simoniti.« Tako so pred dnevi ob objavi nove razsodbe zapisale nevladne organizacije z Metelkove 6 v Ljubljani. Višje sodišče v Ljubljani je namreč razveljavilo sodbo prvostopenjskega sodišča, po kateri bi se Centru za slovensko književnost sodno odpovedala najemna pogodba, zaradi česar bi moral še letos zapustiti prostore na Metelkovi 6.