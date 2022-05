Tudi v sosednji Avstriji potrdili prvi primer opičjih koz

Bolezen so potrdili pri 35-letniku, ki so ga hospitalizirali ponoči na Dunaju s tipičnimi simptomi opičjih koz

V Avstriji so danes potrdili doslej prvi primer opičjih koz. Bolezen so potrdili pri 35-letniku, ki so ga hospitalizirali ponoči na Dunaju s tipičnimi simptomi opičjih koz, kot so vročina in gnojni mehurčki po obrazu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Da gre za sum prvega primera opičjih koz v Avstriji, so ugotovili že ponoči v reševalnem avtomobilu, s katerim so moškega prepeljali na infekcijsko kliniko, kjer so ga nato namestili v izolacijo. Kasneje so bolnika testirali in sum pričakovano tudi potrdili, je za APA popoldne potrdila predstavnica dunajskega zdravstvenega združenja Wigev.

O sumih prvih okužb z virusom opičjih koz sicer poročajo tudi s španskih Kanarskih otokov in Grčije, medtem ko so jih potrdili že v več evropskih državah, med drugim v sosednji Italiji.

Prva med njimi je bila 7. maja Velika Britanija, od koder zdaj poročajo tudi o več lokalnih prenosih okužbe dnevno. Večino primerov beležijo v mestih ter pri moških, ki so homo- ali biseksualci.

jr-5tqSFRUE

q1_vgKf3YfI