»Milijarderji slavijo porast svojega premoženja, naraščajoče cene hrane in energije so zanje zlata jama«

Mednarodna dobrodelna organizacija Oxfam opozarja, da se je desetletja trajajoči napredek na področju skrajne revščine obrnil v nasprotno smer, milijoni ljudi pa se soočajo z nemogočim naraščanjem stroškov za preživetje

Elon Musk, ustanovitelj podjetij Tesla in Space X, ki ga je ameriška revija Time izbrala za osebnost leta 2021

© JD Lasica / Flick

Zaradi pandemije covida-19 smo vsakih 30 ur dobili novega milijarderja, zdaj pa bi lahko z enako hitrostjo milijoni ljudi zapadli v skrajno revščino, je danes pred začetkom svetovnega gospodarskega foruma v Davosu sporočila mednarodna dobrodelna organizacija Oxfam, ki se je ob tem zavzela za obdavčitev najbogatejših.

Oxfam pričakuje, da bo letos 263 milijonov ljudi zapadlo v skrajno revščino, in sicer en milijon ljudi na vsakih 33 ur, saj je naraščajoča inflacija poleg covida prispevala h kritični rasti življenjskih stroškov. Za primerjavo: med pandemijo je svet dobil 573 novih milijarderjev, kar pomeni enega na 30 ur, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Milijarderji sedaj prihajajo v Davos, da bi proslavili neverjeten porast svojega premoženja. Pandemija in zdaj še strmo naraščajoče cene hrane in energije so zanje preprosto rečeno prava zlata jama," je opozorila izvršna direktorica Oxfama Gabriela Bucher.

"Medtem se je desetletja trajajoči napredek na področju skrajne revščine obrnil v nasprotno smer, milijoni ljudi pa se soočajo z nemogočim naraščanjem stroškov za preživetje."



Gabriela Bucher,

izvršna direktorica Oxfama

"Medtem se je desetletja trajajoči napredek na področju skrajne revščine obrnil v nasprotno smer, milijoni ljudi pa se soočajo z nemogočim naraščanjem stroškov za preživetje," je dodala.

Oxfam ob tem poziva k uvedbi enkratnega solidarnostnega davka na nepričakovan zaslužek milijarderjev zaradi pandemije, da bi podprli ljudi, ki se soočajo z naraščajočimi cenami, ter financirali "pošteno in trajnostno okrevanje" po pandemiji.

Prav tako pri Oxfamu menijo, da je čas za odpravo kriznega dobičkarstva. To bi dosegli z uvedbo 90-odstotnega začasnega davka na presežne dobičke velikih korporacij. Dodajajo, da bi z dvoodstotnim letnim davkom na premoženje milijonarjev in petodstotnim davkom na premoženje milijarderjev lahko letno ustvarili 2,52 bilijona dolarjev.

Takšen davek na premoženje bi pomagal rešiti 2,3 milijarde ljudi iz revščine, izdelati dovolj cepiv za ves svet in plačati univerzalno zdravstveno oskrbo za ljudi v revnejših državah, še menijo pri organizaciji Oxfam. Izračune so opravili na podlagi Forbesovega seznama milijarderjev in podatkov Svetovne banke.