Biden: ZDA bi v primeru napada vojaško branile Tajvan

Zavzetje Tajvana s silo bi destabiliziralo celotno regijo in bi bilo podobno tistemu, kar se je zgodilo v Ukrajini, je dejal ameriški predsednik Joe Biden

Ameriški predsednik Joe Biden

© Jay Godwin / Flickr

ZDA in Japonska sta se zavezali, da bosta tesno sodelovali pri reševanju varnostnih izzivov, je danes sporočila Bela hiša. Državi sta se ob obisku ameriškega predsednika Joeja Bidna v Tokiu dogovorili tudi o okrepitvi sodelovanja pri vrsti drugih vprašanj. Biden je ob tem naznanil novo azijsko-pacifiško trgovinsko pobudo, ki vključuje 13 držav.

Ameriški predsednik Biden se je v Tokiu srečal z japonskim premierjem Fumiom Kishido, da bi "okrepil sodelovanje" pri številnih dvostranskih, regionalnih in globalnih vprašanjih, so zapisali v izjavi Bele hiše.

"Predsednik je pohvalil vodstvo premierja Kishide pri odzivu na vojno Rusijo proti Ukrajini in njegovo odločenost, da okrepi obrambne zmogljivosti Japonske, pri čemer je poudaril, da je močno zavezništvo ZDA in Japonske temelj miru in stabilnosti v indijsko-pacifiški regiji," izjavo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Voditelja sta se zavezala, da bosta tesno sodelovala pri varnostnih izzivih, vključno s severnokorejskim jedrskim programom in njenim programom balističnih raket ter vse bolj okrepljenim kitajskim vedenjem prisile, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom, so še navedli.

ZDA in Japonska sta se dogovorili tudi za poglobitev sodelovanja na področjih, kot so nove tehnologije, varnost dobavnih verig in čista energija.

"Ta okvir je zavezanost sodelovanju z našimi tesnimi prijatelji in partnerji v regiji pri izzivih, ki so najpomembnejši za zagotavljanje gospodarske konkurenčnosti v 21. stoletju."



Joe Biden,

ameriški predsednik

Biden je bil na skupni novinarski konferenci s Kishido deležen tudi vprašanje glede Tajvana. Na vprašanje, ali bi ZDA vojaško branile Tajvan v primeru napada, je odgovoril: "Da. To je zaveza, ki smo jo dali," je poudaril.

Zavzetje Tajvana s silo bi destabiliziralo celotno regijo in bi bilo podobno tistemu, kar se je zgodilo v Ukrajini, je dejal Biden, pri čemer je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa namignil na rusko invazijo.

Kitajska po njegovem prepričanju nima pravice zavzeti Tajvana s silo. Obnašanje Kitajske, vključno z vojaškimi manevri in leti v bližini otoka, se "spogleduje z nevarnostjo", je dejal Biden, ki sicer ni prepričan, da bo Kitajska dejansko poskušala napasti Tajvan.

Eno od pomembnih vprašanj Bidnovega obiska na Japonskem, kamor je prispel iz Južne Koreje, je tudi nova azijsko-pacifiška trgovinska pobuda na čelu z ZDA.

Biden je danes sporočil, da se je 13 držav pridružilo Indijsko-pacifiškemu gospodarskemu okviru (IPEF), kot se pobuda uradno imenuje, omenja pa se kot protiutež agresivni širitvi Kitajske v regiji, poroča AFP.

ZDA in Japonska bodo skupaj z enajstimi drugimi državami zagnale IPEF, je na novinarski konferenci dejal Biden.

"Ta okvir je zavezanost sodelovanju z našimi tesnimi prijatelji in partnerji v regiji pri izzivih, ki so najpomembnejši za zagotavljanje gospodarske konkurenčnosti v 21. stoletju," je dejal ameriški predsednik.

Seznam držav, ki so se pridružile IPEF, vključuje še Avstralijo, Brunej, Indijo, Indonezijo, Malezijo, Novo Zelandijo, Filipine, Singapur, Južno Korejo, Tajsko in Vietnam, poroča AFP.

"Delimo si zavezanost svobodni, odprti, pravični, vključujoči, medsebojno povezani, odporni, varni in uspešni indo-pacifiški regiji," so države pristopnice zapisale v skupni izjavi.

Po navedbah Bele hiše bo IPEF izboljšal sodelovanje med ameriškim in azijskimi gospodarstvi glede oskrbovalnih verig, digitalne trgovine, čiste energije, zaščite pravic delavcev in boja proti korupciji.

Države, ki sodelujejo pri pobudi, skupaj predstavljajo približno 40 odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda, in "obstajajo tudi druge države, ki bi se nam lahko pridružile", je novinarjem povedal Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan.

Biden se mudi na prvem obisku v Aziji kot predsednik ZDA. V torek bo v japonski prestolnici sodeloval na srečanju voditeljev držav članic partnerstva Quad, v katerem poleg ZDA in Japonske sodelujeta še Indija in Avstralija.

