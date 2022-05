Kdo je novi avstralski premier?

Bodo laburisti sestavili večinsko vlado ali bodo za vladanje potrebovali koalicijo?

Anthony Albanese je avstralsko laburistično stranko popeljal do zmage na volitvah v soboto, čeprav še ni povsem jasno, ali bodo laburisti sestavili večinsko vlado, ali pa bodo za vladanje potrebovali koalicijo. Novi avstralski premier je danes prisegel na slovesnosti z generalnim guvernerjem Davidom Hurleyjem v Canberri.

"Kot predsednik vlade želim združiti ljudi in voditi vlado, ki bo tako pogumna, delavna in skrbna kot Avstralci sami. To delo se začenja danes," je kmalu zatem po navedbah španske tiskovne agencije EFE sporočil Albanese.

Albanese je bil danes hitro ustoličen kot premier, da bi se lahko že v torek v Tokiu udeležil vrha voditeljev strateškega zavezništva QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), ki ga sestavljajo Avstralija, Indija, Japonska in ZDA.

"Kot predsednik vlade želim združiti ljudi in voditi vlado, ki bo tako pogumna, delavna in skrbna kot Avstralci sami."



Anthony Albanese,

avstralski premier

Imenovana sta bila tudi zakladnik in finančna ministrica, Jim Chalmers in Kathy Gallagher, ob tem pa še Richard Marles kot minister za delo in podpredsednik vlade ter Penny Wong kot zunanja ministrica, ki bo Albaneseja spremljala na poti v Tokio.

Med Albanesejevim potovanjem v Tokio, ki se bo končalo v sredo, bo Marles opravljal naloge začasnega predsednika avstralske vlade, drugi ministri, ki so že prisegli, pa bodo zadolženi za vse resorje, dokler se konec tedna ne določi sestava nove vlade.

Po podatkih avstralske volilne komisije so si laburisti zagotovili 75 sedežev, zgolj enega manj od 76 potrebnih za absolutno večino. Liberalno-nacionalna koalicija nekdanjega predsednika vlade Scotta Morrisona je zbrala 58 sedežev.

Po en sedež sta si zagotovili tudi Sredinsko zavezništvo in skrajno desna Avstralska stranka. Laburisti bi se lahko v primeru potrebe po oblikovanju koalicije obrnili na neodvisne stranke, ki se posvečajo boju proti podnebnim spremembam in imajo doslej deset sedežev, ali na Zeleno stranko, ki bi lahko dobila do pet sedežev v 151-članskem parlamentu.

