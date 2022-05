»Politični pritisk s strani tistih politik, ki so v 90. letih izvršile brutalno agresijo na našo državo«

Islamska skupnost v BiH obtožuje Hrvaško vmešavanja v notranja vprašanja države

Poglavar islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini Husein Kavazović je Hrvaško obtožil, da z zahtevo po spremembi volilnega zakona v sosednji državi nadaljuje politike, ki so privedle do "brutalne agresije" na BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V BiH bodo danes znova poskušali zagotoviti sredstva za izvedbo volitev 2. oktobra.

"Danes smo priča političnim pritiskom na politični sceni v Bosni in Hercegovini s strani tistih politik, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja izvršile brutalno agresijo na našo državo," je na zboru islamske skupnosti v Sarajevu v nedeljo dejal verski poglavar Bošnjakov.

Dodal je, da je volilni zakon postal vprašanje vseh vprašanj v sosednji Hrvaški, ki se odprto meša v politična vprašanja v njihovi državi in vrši pritisk na narod z obtožbami, da krati pravice hrvaškemu narodu v BiH.

Kavazović je izpostavil, da pritiske na Bošnjake spremljajo "žalitve z najvišjega vrha države". Ob tem se je sicer strinjal, da BiH potrebuje boljše zakone, a jih morajo njeni politični predstavniki sprejemati "brez groženj iz Hrvaške ali Srbije".

Volitve v BiH, ki bodo 2. oktobra letos, je Kavazović ocenil za izjemno pomembne in pozval muslimanske vernike, naj glasujejo za kandidate, ki bodo lahko zdržali politični pritisk.

Zagreb in Hrvati v BiH ves čas opozarjajo, da trenutni volilni zakon omogoča, da triinpolkrat številčnejši Bošnjaki preglasujejo Hrvate, zato nasprotujejo izvedbi volitev, dokler zakona ne spremenijo. Ker z Bošnjaki in Srbi niti po večmesečnih pogajanjih in ob posredovanju mednarodne javnosti niso dosegli sporazuma o volilni reformi, bodo pogajanja nadaljevali šele po volitvah.

Državna volilna komisija v BiH je volitve razpisala 4. maja, sredstva za njihovo izvedbo, 12,5 milijona konvertibilnih mark (6,25 milijona evrov), pa bi morala dobiti do 19. maja.

Sredstva za izvedbo volitev so minuli teden poskušali zagotoviti na izredni seji sveta ministrov, a je stranka HDZ v BiH temu nasprotovala, češ da gre za nezakonito odločitev. Po zakonu bi jih namreč morali zagotoviti iz državnega proračuna za leto 2022, ta pa še ni bil sprejet.

Sredstva bodo še enkrat poskušali zagotoviti danes, na nujni seji doma narodov, ki so jo sklicali na zahtevo bošnjaških predstavnikov v parlamentu BiH.