V Cannesu glavna nagrada za slovenski Tik Tok kratki film

Slovenski kratki film Love In Plane Sight Mateja Rimanića je prejel glavno nagrado na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu, ki je letos prvič vstopil tudi v partnerstvo s spletno platformo Tik Tok

Slovenski kratki film Love In Plane Sight Mateja Rimanića je prejel glavno nagrado na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu, ki je letos prvič vstopil tudi v partnerstvo s spletno platformo Tik Tok. V sklopu festivala je tako bila tekmovalna kategorija Tik Tok kratki film za kratke izvirne videoposnetke, dolge od 30 sekund do treh minut.

Matej Rimanić je študent tretjega letnika Akademije umetnosti v Novi gorici. Njegov kratki film Love In Plane Sight pripoveduje o dveh bodočih zaljubljencih, ki komunicirata prek balkonov. Ustvarjalno ekipo sestavljajo še direktor fotografije Nik Kranjec, poleg Rimanića še igralka Eva Mlakar, oblikovalec zvoka Alen Fekonja in svetovalec Luka Jurinčič.

V sklopu festivala je tako bila tekmovalna kategorija Tik Tok kratki film za kratke izvirne videoposnetke, dolge od 30 sekund do treh minut.

"Nagrada nam najprej seveda pomeni potrditev za dobro opravljeno delo. Ustvarjanje filmov je ekipni šport, tako da ta zmaga ni samo moja, je nagrada vseh nas, ki smo pri projektu sodelovali. Vsi smo v tem svetu, tako da se že veselimo novih priložnosti in izzivov," je povedal Rimanić ob prejemu nagrade, kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Rimanić je še povedal, da sta se z direktorjem fotografije Nikom Kranjcem v Cannesu večkrat pošalila, da je po letih garanja to šele začetek.

"Osebno upam, da mi bo ta nagrada odprla vrata v širši filmski svet, saj se želim s tem profesionalno ukvarjati na svetovni ravni. Dva najboljša občutka na svetu sta, ko ti uspe nekoga nasmejati do joka in ne more več dihati in obratno; ko tebe nekdo nasmeje do joka in ne moreš več dihati. Delam komedije, saj sem mnenja, da svet jemljemo preveč resno. Ljudje bi se morali več smejati, zato upam, da bom lahko nekoč to omogočil čim več ljudem. Komedija je kot žanr zelo zanemarjena in ne dovolj cenjena. Moj največji cilj je, da ji dam spoštovanje, ki si ga zasluži, in pokažem svetu, da je narediti dobro komedijo tudi velika umetnost," je še povedal Rimanić.

"Osebno upam, da mi bo ta nagrada odprla vrata v širši filmski svet, saj se želim s tem profesionalno ukvarjati na svetovni ravni. Dva najboljša občutka na svetu sta, ko ti uspe nekoga nasmejati do joka in ne more več dihati in obratno; ko tebe nekdo nasmeje do joka in ne moreš več dihati. Delam komedije, saj sem mnenja, da svet jemljemo preveč resno. Ljudje bi se morali več smejati, zato upam, da bom lahko nekoč to omogočil čim več ljudem. Komedija je kot žanr zelo zanemarjena in ne dovolj cenjena. Moj največji cilj je, da ji dam spoštovanje, ki si ga zasluži, in pokažem svetu, da je narediti dobro komedijo tudi velika umetnost."



Matej Rimanić,

študent tretjega letnika Akademije umetnosti

V kategoriji Tik Tok kratkih filmov je žirija sicer skupno podelila dve glavni nagradi ter nagrado za scenarij in montažo. V tekmovalnem programu je sodelovalo 44 držav. Videoposnetke si je ogledalo 4,5 milijarde ljudi po vsem svetu.

Predsednik mednarodne žirije je bil Rithy Panh, z oskarjem nominiran kamboški filmski režiser, čigar filmi se redno predvajajo v Cannesu, Berlinu in drugih svetovnih festivalih. Predsednik žirije je sicer zaradi težav z integriteto v času festivala odstopil, a se je natečaju kasneje ponovno pridružil.

Člani žirije so bili še sudanska multidisciplinarna ustvarjalka Basma Khalifa, umetnica in filmska ustvarjalka Camille Ducellier, scenaristka in producentka filma Un air de kora Angela Diabang ter Khaby Lame, v Senegalu rojeni tik toker, ki je eden najbolj priljubljenih ustvarjalcev aplikacije s 137 milijoni sledilcev, so še sporočili iz SFC.