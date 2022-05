Vodstvo cerkvene skupnosti lagalo o spolnih zlorabah

Žrtve so se namesto s sočutjem morale soočiti z zavajanji, sovražnim odnosom in poniževanji

Vodstvo Južne baptistične konvencije (SBC), največje protestantske krščanske vere v ZDA, je dve desetletji prikrivalo dejstva in lagalo o spolnih zlorabah otrok in odraslih, je pokazala preiskava, ki jo je po naročilu SBC sedem mesecev izvajalo podjetje Guidepost Solutions.

Žrtve so se namesto s sočutjem soočile z zavajanji, sovražnim odnosom in poniževanji, ker je bilo vodstvo SBC bolj kot nad njihovo usodo zaskrbljeno nad svojim ugledom v časih, ko so škandali pretresali katoliško cerkev v ZDA, ugotavlja poročilo.

"Naša preiskava je odkrila, da je odgovor Cerkve na poročila o zlorabah nadziralo le nekaj višjih članov izvršnega odbora SBC skupaj s pravniki, pri čemer so se osredotočili na to, kako se izogniti kakršnikoli odgovornosti. Tiste, ki so prijavili zlorabe, so ignorirali, zavračali, obtožili, da lažejo, ali pa so se izgovarjali, da zaradi cerkvene avtonomije ne morejo ničesar storiti," so sporočili izvajalci preiskave.

Izpis iz poročila

Preiskavo je lani zahtevala skupščina SBC in njeni sklepi na 288 straneh so uničujoči. Izvršni odbor SBC je celo sestavil seznam cerkva ali skupnosti z imeni duhovnikov, ki so bili obtoženi zlorab, vendar ni nihče ukrepal proti nikomur.

Predsednik SBC Ed Litton je po objavi poročila povedal, da je pretresen do dna duše in žaluje z žrtvami. Celotno cerkveno skupnost je pozval, naj se pripravi na temeljite reforme in spremembo celotne kulture.

Preiskovalno poročilo priporoča, naj se ustanovi neodvisna komisija, ki bo nadzirala reforme. Prav tako naj se ustanovi mehanizem za opozarjanje skupnosti na duhovnike, ki zlorabljajo. Obenem naj se omeji sklepanje zaupnih sporazumov in tajnih poravnav, ki od žrtev zahtevajo molk, izhaja iz priporočil.

Poročilo med drugim izpostavlja duhovnika Johna Hunta iz Georgie, nekdanjega predsednika SBC, ki je spolno napadel ženo drugega duhovnika na dopustu leta 2010. Hunt je najprej vse zanikal, potem le priznal neprimerno dotikanje. Med žrtvami, ki jih navaja poročilo, so tako odrasli kot tudi otroci obeh spolov.

