»RTV smo pripeljali do točke, ki je za program zelo škodljiva«

Kandidatka za direktorico TV Slovenija Natalija Gorščak, ki je ostala brez soglasja programskega sveta, opozarja, da so njeni sodelavci profesionalci. "Ko stavka toliko profesionalcev, se je treba zamisliti," je dodala.

Natalija Gorščak, kandidatka za direktorico TV Slovenija

© Uroš Abram

Programski svet RTV Slovenija na današnji seji ni dal predhodnega soglasja k predlogu generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha, da za direktorico nacionalne televizije za štiriletni mandat imenuje Natalijo Gorščak. Da bi bilo soglasje podano, bi moralo za glasovati vsaj 15 članov 29-članskega sveta, a se jih je tako odločilo le osem.

Gorščak je bila edina, ki se je na vnovični razpis, objavljen aprila, prijavila v skladu z razpisnimi zahtevami. Na tem mestu je sicer že bila, a jo je Grah Whatmough avgusta lani razrešil, ker po njegovem mnenju denimo ni ukrepala ob opozorilih o nizki gledanosti. Vendar razrešitev izpodbija na sodišču.

Kot je povedala, je proti delitvi televizijskega informativnega programa na dve enoti, kar predvideva predlog statutarnih sprememb. Informativne oddaje, ki jih je programsko-produkcijski načrt zavoda za letos ukinil oz. prestavil na drugi kanal, bi vrnila. Opozorilno stavko novinarjev na zavodu pa podpira. "Moji sodelavci so profesionalci. Ko stavka toliko profesionalcev, se je treba zamisliti," je dejala.

Na vprašanje člana sveta Leona Oblaka o delu odgovorne urednice televizijskega informativnega programa Jadranke Rebernik je delo Rebernikove pred volitvami v DZ ocenila kot slabo, ker ni bilo ustrezne komunikacije z zaposlenimi. Na Oblakovo vprašanje, ali je dozdajšnji voditelj televizijske oddaje Studio City Marcel Štefančič dolival olje na ogenj v pregretem političnem prostoru, pa je odgovorila nikalno. Pri tem je dodala, da gre za zvrst oddaje, kjer si gledalec sam ustvari mnenje.

Marcel Štefančič, jr., odstavljeni voditelj oddaje Studio City, ki je bil kritičen do Janševe oblasti in njenih političnih pritiskov na uredniško politiko RTV Slovenija, na protestu novinark in novinarjev javne radiotelevizije v ponedeljek

© YouTube / STA

Programskega svetnika Roberta Pajka, ki je predstavnik zaposlenih, je zanimalo, ali podpira predlog za cepitev televizijskega informativnega programa na dva dela. Dvojni informativni program ne bo prinesel nobenega dodatnega gledalca, mu je odgovorila. Informativni programi se po njenih besedah po vsem svetu zdaj povezujejo v novičarske centre in se ukvarjajo predvsem s tem, kako čim prej z novico priti do uporabnika.

Na vprašanje Slavka Kmetiča glede novinarske stavke pa je ponovila, da jo podpira in da se tudi strinja s stavkovnimi zahtevami. Med njimi so denimo novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija ter socialni dialog. "Hišo smo pripeljali do točke, ki je za program zelo škodljiva," je poudarila.

Televizija Slovenija (TVS) je od razrešitve Natalije Gorščak avgusta lani brez direktorja s polnimi pooblastili. Za v. d. direktorja je bil septembra imenovan Valentin Areh, ko pa mu je marca potekel polletni mandat, je vodenje TVS prevzel Grah Whatmough. To bo njegova naloga še naprej vse do imenovanja direktorja televizije.

