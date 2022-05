Začetek pogajanj na RTV Slovenija

Po ponedeljkovi opozorilni stavki

© Janez Zalaznik

Po ponedeljkovi opozorilni stavki novinark in novinarjev iz koordinacije novinarskih sindikatov javne Radiotelevizije Slovenija (RTVS) sindikati in vodstvo RTVS začenjajo pogajanja o stavkovnih zahtevah, med katerimi sta novinarska avtonomija, depolitizacija servisa in vzpostavitev socialnega dialoga. Razrešitev stavkovnih zahtev pričakujejo do konca maja.

Med zahtevami so tudi umik vseh škodljivih sklepov programskega sveta, dostojne delovne pogoje in jasno kadrovsko politiko. Zahtevajo tudi pogajanja o dvigu najnižjih plač, želijo si tudi, da so njihove strokovne in utemeljene pripombe tudi upoštevane.

© Borut Krajnc

Če njihove zahteve do 30. maja ne bodo izpolnjene, pa zahtevajo tudi odstop odgovorne urednice informativnega programa Jadranke Rebernik, v. d. urednika uredništva za nove medije v Multimedijskem centru zavoda (MMC) Igorja Pirkoviča, predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča in generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha.

Alenka Potočnik,

predsednica Sindikata novinarjev Slovenije

Kot je ob stavki opozorila predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik, dialoga z vodstvom do stavke ni bilo. Ponižujoče se ji tudi zdi, da so odgovor na stavko dobili prek sporočila za javnost.

"Do petka, ko smo se vendarle uspeli usesti z generalnim direktorjem, nismo vedeli, kakšen je njihov odgovor na stavkovne zahteve, je bil pa to začetek pogajalskega procesa, ki se bo v tem tednu šele zares začel," je dejala in napovedala, da bodo danes na pogajanjih "šli od stavkovne zahteve do stavkovne zahteve".

