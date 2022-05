78 odstotkov vprašanih trdi, da nima finančnih težav

Ameriška centralna banka s poročilom o finančnem položaju gospodinjstev v ZDA

© maxpixel.net

Ameriška gospodinjstva so bila lani v najboljšem finančnem položaju po letu 2013, v letnem poročilu ugotavlja ameriška centralna banka Federal Reserve. V anketi, ki jo izvaja od leta 2013, je 78 odstotkov vprašanih dejalo, da nima finančnih težav.

Anketa je zajela 11.000 odraslih oseb, izvedli so jo septembra in oktobra lani. Približno 68 odstotkov je dejalo, da ima prihranjenih najmanj 400 dolarjev, če bi imeli izredne nujne stroške.

Le četrtina pa je ocenila, da gre ameriškemu gospodarstvu dobro. To je polovica manj kot leta 2019, čeprav lani jeseni večjih gospodarskih težav dejansko ni bilo.

Anketo so v ameriški centralni banki izvedli, preden je ZDA zajel še en veliki val pandemije covida-19 z različico omikron in še preden je udarila visoka inflacija zaradi ruske vojaške agresije v Ukrajini, zaradi katere so že tako povečane cene energije šle samo še navzgor.

m2eKUs4Q9eQ