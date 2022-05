Kitajska: »To je laž stoletja«

Kitajski zunanji minister o "napačnih informacijah" glede ravnanja kitajskih oblasti z muslimansko manjšino

Kitajski zunanji minister Wang Yi

© Flickr

Kitajski zunanji minister Wang Yi je pred današnjim obiskom visoke komisarke ZN za človekove pravice Michelle Bachelet v provinci Xinjiang dejal, da bo to priložnost za razjasnitev napačnih informacij glede ravnanja kitajskih oblasti z muslimansko manjšino Ujgurov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na ponedeljkovem srečanju z Bacheletovo je "izrazil upanje, da bo to potovanje pripomoglo k večjemu razumevanju in sodelovanju ter razjasnitvi dezinformacij". Kot je zatrdil, je Peking "varovanje pravic etničnih manjšin postavil za pomemben del svojega dela, varovanje varnosti ljudi pa za dolgoročni cilj", so sporočili s kitajskega zunanjega ministrstva.

"Da bi dosegli napredek na področju človekovih pravic, se moramo najprej (...) vzdržati politizacije človekovih pravic."



"Da bi dosegli napredek na področju človekovih pravic, se moramo najprej (...) vzdržati politizacije človekovih pravic," je opozoril.

Ujguri medtem izražajo zaskrbljenost, da bodo kitajske oblasti Bacheletovi preprečile temeljito preiskavo domnevnih kršitev pravic Ujgurov in ji namesto tega omogočile zrežiran obisk z omejenim dostopom, poroča AFP. Bacheletovo pozivajo, naj prepreči, da bi njena misija v Yinjiangu postala predstava za javnost.

Človekoljubne organizacije redno opozarjajo na kršitve pravic, prisilno delo in zapiranje Ujgurov ter ostalih manjšin v "prevzgojna taborišča" v Xinjiangu. Po njihovih navedbah je v teh taboriščih pristalo najmanj milijon pripadnikov pretežno muslimanskih manjšin. V ZDA in nekaterih drugih zahodnih državah so ravnanje Kitajske z ujgursko manjšino označili celo za genocid.

Oblasti na Kitajskem te obtožbe zavračajo in jih označuje za "laž stoletja".

