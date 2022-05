VIDEO: Podpis koalicijske pogodbe

Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec so podpisali koalicijsko pogodbo. "Koalicijska pogodba določa tudi jasno smer nove vlade, odločitev o tem, s kom sestaviti koalicijo, pa je bila zaradi jasne volje ljudi na volitvah enostavna," je dejal kandidat za mandatarja.

Prvaki Gibanja Svoboda Robert Golob, SD Tanja Fajon in Levice Luka Mesec so podpisali koalicijsko pogodbo vlade v mandatu 2022-2026, ki se oblikuje pod vodstvom Goloba. "Koalicijska pogodba določa tudi jasno smer nove vlade, odločitev o tem, s kom sestaviti koalicijo, pa je bila zaradi jasne volje ljudi na volitvah enostavna," je ob tem dejal Golob.

Kot je po podpisu koalicijske pogodbe dejal kandidat za mandatarja Golob, hitrost sestavljanja vlade, ki jim jo marsikdo očita, dokazuje, da je bila odločitev, s kom se pogovarjati o koaliciji, enostavna, volja ljudi na aprilskih državnozborskih volitvah pa jasna. "Če volja ljudi ne bi bila tako jasna, se ne bi tako hitro uspeli dogovoriti o tem, katere so smeri, kateri so projekti in katere so vrednote, ki jih bomo skupaj zagovarjali v bodoči vladi," je prepričan.

Koalicijska pogodba pa po njegovih besedah tudi določa novo organizacijo vlade, ki je sicer zaradi vloženega predloga SDS za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi za zdaj še ne morejo realizirati. Zagotavlja, da večanje števila ministrstev le na videz povečuje kompleksnost vlade. Prav ta nova ministrstva, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za podnebje in energijo in ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije so namreč po njegovih besedah namenjena temu, kar bo novo vlado razlikovalo od preteklih, in to je ustvarjanju novih priložnosti, novih projektov in znanj.

"Če volja ljudi ne bi bila tako jasna, se ne bi tako hitro uspeli dogovoriti o tem, katere so smeri, kateri so projekti in katere so vrednote, ki jih bomo skupaj zagovarjali v bodoči vladi."



Robert Golob,

predsednik Gibanja Svoboda

Med posebej izpostavljenimi področji v koalicijski pogodbi je tudi področje zdravstva. Kljub temu, da je bilo ob tem odprtih veliko vprašanj, ali bodo koalicijski partnerji uspeli doseči konsenz, kako nasloviti ključne izzive, Golob zatrjuje, da so se o ukrepih na zdravstvenem področju najhitreje uskladili. Ključni prioriteti sta tako izhodna covidna strategija in interventni zakon, ki naj bi v mandatu nove vlade prinesel zdravstveno reformo, napoveduje.

Med spremembami, ki jih želijo uvesti, Golob izpostavlja tudi spremembe v javnih nastopih in politični kulturi.

Fajon pa je po podpisu koalicijske pogodbe poudarila, da danes začenjajo pisati "novo poglavje o prihodnosti Slovenije" in oblikovati to, za kar so se volivci odločili na aprilskih državnozborskih volitvah: vlado sprememb. Skupen cilj koalicijskih partnerjev je ob tem zagotoviti močno gospodarstvo za socialno varnost vseh, skladen regionalni razvoj in umeščenost Slovenije v jedro EU, zagotavlja Fajon.

"Če potegnem črto, koalicijska pogodba, ki smo jo podpisali, je ločnica med izgubljenim desetletjem in pol in trdim delom, ki nas čaka."



Luka Mesec,

koordinator Levice

Po besedah Mesca je današnji dan podpisa koalicijske pogodbe dan, ko se končuje izgubljeno desetletje in pol, ko se je Slovenija kobacala iz krize v krizo. "Če potegnem črto, koalicijska pogodba, ki smo jo podpisali, je ločnica med izgubljenim desetletjem in pol in trdim delom, ki nas čaka," obljublja Mesec.

bAhflCmvmJw