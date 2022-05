Vlada sprejela sklep o uporabi ukrepov pri »nalezljivi bolezni opičje koze«

Vlada je mnenja, da je treba okužbo z virusom opičjih koz treba čim prej uvrstiti v 1. skupino nalezljivih bolezni, za katere je po zakonu obvezna prijava za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti

Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni opičje koze. Kot so sporočili po seji vlade, je okužbo z virusom opičjih koz treba čim prej uvrstiti v 1. skupino nalezljivih bolezni, za katere je po zakonu obvezna prijava za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Le tako bo imel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zagotovljeno ustrezno zakonsko podlago za vzpostavitev epidemiološkega spremljanja navedene bolezni, epidemiološko obravnavo primerov in njihovih tesnih kontaktov, ter za posredovanje vseh zahtevanih podatkov mednarodnim institucijam.

V Evropi in Severni Ameriki od začetka maja beležijo več primerov okužb z virusom opičjih koz, ki se sicer pojavlja v tropskih gozdnatih predelih v Centralni in Zahodni Afriki. Virus, ki povzroča opičje koze, je soroden virusu, ki je povzročal črne koze. Te smo s pomočjo globalne kampanje cepljenja uspeli izkoreniniti. Virus opičjih koz se na ljudi lahko prenese ob stiku z okuženo živaljo (največkrat prek glodavcev ali primatov) ali okuženim človekom ali s človeškimi telesnimi tekočinami, ki vsebujejo virus. Prenos med ljudmi je lahko tudi kapljičen. Okužba se širi med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku, so zapisali v sporočilu po dopisni seji vlade.

Tako Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kot Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) pozivata države, da takoj vzpostavijo epidemiološko spremljanje primerov te bolezni in ustrezno obravnavo tesnih kontaktov.

Pri opičjih kozah gre za porajajočo se nalezljivo bolezen, ki se do sedaj v takšnem obsegu v Evropi še ni pojavljala. Glede na epidemiologijo skupkov, ki se pojavljajo v Evropi, pojava primerov te bolezni je pričakovano, da se bodo primeri pojavljali oz. se je že tudi v Sloveniji. Tako Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kot Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) pozivata države, da takoj vzpostavijo epidemiološko spremljanje primerov te bolezni in ustrezno obravnavo tesnih kontaktov.

V Sloveniji so pri moškem potrdili prvi primer opičjih koz. Gre za uvožen primer s Kanarskih otokov, zdravstveno stanje bolnika, ki je simptome razvil po vrnitvi domov, je dobro, je povedal predstojnik centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel. Tveganje za okužbo za splošno prebivalstvo je nizko.

"Zadeva ni preambula nove epidemije, ampak gre za posamične primere, ki jih obvladujemo."



Dr. Mario Fafangel,

NIJZ

"Zadeva ni preambula nove epidemije, ampak gre za posamične primere, ki jih obvladujemo," je v torkovi izjavi za medije povedal Fafangel. Poudaril je, da je bolezen epidemiološko lažje obvladljiva kot covid-19 in gre za že znano bolezen.

Bolezen opičjih koz je tako bistveno manj prenosljiva kot covid-19, poleg tega je oseba kužna šele po pojavu simptomov, podobnim gripi, in izpuščaju.

1yVOgZowTdY