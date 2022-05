Preiskava domnevnega podkupovanja župana Ilirske Bistrice

Neuradno naj bi se del prijave nanašal na očitke o nepravilnostih v poslovanju vaške skupnosti Trpčane. Ta naj bi kot darilo županu Emilu Rojcu ob koncu lanskega leta namenila določen odstotek denarja.

Emil Rojc, župan Ilirske Bistrice

© Twitter

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prejela prijavo zoper ilirskobistriškega župana Emila Rojca, v kateri mu očitajo sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in prejemanja podkupnine. KPK je del prijave odstopila v reševanje policiji in občinskemu nadzornemu odboru, poročajo današnje Primorske novice.

V prijavi, ki jo je prejela KPK, županu Občine Ilirska Bistrica Emilu Rojcu očitajo več kaznivih dejanj. Komisija je "v okviru predhodnega preizkusa prijave ugotovila, da se del očitkov nanaša na sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in prejemanja podkupnine po določbah kazenskega zakonika, zaradi česar je prijavo odstopila policiji. Del prijave je komisija odstopila v pristojno reševanje nadzornemu odboru Občine Ilirska Bistrica".

Neuradno naj bi se del prijave nanašal na očitke o nepravilnostih v poslovanju vaške skupnosti Trpčane. Ta naj bi kot darilo županu Rojcu ob koncu lanskega leta namenila določen odstotek denarja.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prejela prijavo zoper ilirskobistriškega župana Emila Rojca, v kateri mu očitajo sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in prejemanja podkupnine.

Poleg prejemanja podkupnine prijavitelj Rojcu sicer očita tudi sprejemanje vrednega darila, o katerem naj ne bi poročal KPK. Po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije mora namreč uradna oseba v primeru sprejema darila, katerega vrednost presega 50 evrov, o tem najkasneje v osmih dneh obvestiti KPK. Komisija prijavo v tem delu še obravnava.

Občina Ilirska Bistrica v Trpčanah že več let načrtuje gradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, za katero je v letošnjem proračunu predvidenih 838.000 evrov, prihodnje leto pa je za protipoplavne ukrepe v vasi načrtovanih še 576.000 evrov. Pred kratkim pa je v uporabo predala obnovljen odsek lokalne ceste med Podgrajami in Betulo v tem delu občine, za katerega naj bi po podatkih iz občinskega proračuna odštela slabih 450.000 evrov, poroča časnik.

Lani so župana izključili iz stranke SD

Nadzorni odbor Socialnih demokratov (SD) je lani januarja sprejel sklep, da se ilirskobistriškega župana Emila Rojca zaradi nespoštljive in žaljive komunikacije z novinarko izključi iz članstva v stranki. Omenjeno komunikacijo je nadzorni odbor SD ocenil kot nedopustno za člana in župana iz vrst SD.

PREBERITE TUDI: