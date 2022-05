»Dve leti smo se morali skrivati. Zdaj je čas, da spet pridemo ven.«

MTV bo po desetih letih evropske glasbene nagrade ponovno podelil v Nemčiji. Organizatorji sporočajo, da "hrepenenje po srečanjih, glasbi in kulturi še nikoli ni bilo tako veliko in smiselno, kot je danes".

Evropska nagrada MTV

Evropski glasbeni program MTV bo po desetih letih evropske glasbene nagrade ponovno podelil v Nemčiji. Tokrat jih bodo prvič podelili v prestolnici nemške zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija Düsseldorf. Podelitev nagrad bo v düsseldorfski areni PSD Bank Dome 13. novembra, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili organizatorji.

Ljubitelji glasbe iz več kot 170 držav bodo lahko podelitev nagrad spremljali v živo prek televizijskega prenosa. Seznam nastopajočih ob podelitvi nagrad še niso razkrili. Prav tako še ni znano, koliko gledalcev si bo lahko podelitev ogledalo v živo v areni PSD Bank Dome, saj bo število odvisno od velikosti odrske strukture.

"Za mesto je sijajno, da bo gostilo veliko izjemnih umetnikov in se bo lahko predstavilo milijardnemu občinstvu," je dejal nadžupan Düsseldorfa Stephan Keller.

Po virtualni zabavi zaradi pandemije covida-19 leta 2020 so nagrade lani podelili v madžarski prestolnici Budimpešta. Pred tem so podelitev evropskih glasbenih nagrad gostili Lizbona, Rim in Milano.

"Hrepenenje po srečanjih, glasbi in kulturi še nikoli ni bilo tako veliko in smiselno, kot je danes. Dve leti smo se morali skrivati. Zdaj je čas, da spet pridemo ven. V živo se vrača!" je dejal predstavnik ponudnika prenosov v živo D.live Michael Brill. Prejšnje podelitve evropskih glasbenih nagrad v Nemčiji so bile v Berlinu leta 1994 in leta 2009, Frankfurtu leta 2001 in leta 2012 ter Münchnu leta 2007.

Evropske glasbene nagrade MTV podeljujejo vsako leto od leta 1994 dalje. Oboževalci lahko preko spleta glasujejo za svoje favorite.

mVJxmszeh2I