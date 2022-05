Milanović: »Hrvaška pričakuje enakopravni položaj Hrvatov v BiH«

Hrvaški predsednik Zoran Milanović se je pogovarjal z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom ter ga seznanil s "krizo v BiH"

Hrvaški predsednik Zoran Milanović se je v torek po telefonu pogovarjal z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom ter ga seznanil s krizo v BiH, so sporočili iz urada predsednika. Milanović je izrazil razumevanje za prošnjo Švedske in Finske za članstvo v Natu, a opozoril, da pričakuje tudi razumevanje članic Nata za Hrvate v BiH.

Milanović, ki je v začetku meseca zagrozil z vetom na širitev Nata oziroma blokado vstopa Švedske in Finske, dokler v BiH ne spremenijo volilnega zakona, je Stoltenberga seznanil z resno politično krizo v BiH oziroma s "težkim položajem, v katerem so Hrvati v BiH".

"Hrvati v Federaciji BiH so že vrsto let izpostavljeni volilnim manipulacijam ter nimajo možnosti izbirati svojih zakonitih predstavnikov v organih oblasti BiH, kar je neposredna kršitev daytonskega mirovnega sporazuma," je šefu Nata sporočil hrvaški predsednik.

Po njegovih besedah neenakopraven status Hrvatov v BiH negativno vpliva ne samo na stabilnost BiH, ampak postavlja pod vprašaj nacionalno varnost Hrvaške, za katero je stabilna BiH v strateškem interesu.

"Hrvati v Federaciji BiH so že vrsto let izpostavljeni volilnim manipulacijam ter nimajo možnosti izbirati svojih zakonitih predstavnikov v organih oblasti BiH, kar je neposredna kršitev daytonskega mirovnega sporazuma."



Zoran Milanović,

hrvaški predsednik

"Hrvaška od svojih zaveznikov, članic Nata, pričakuje več razumevanja za pravne in legitimne zahteve glede zagotovitve enakopravnega položaja Hrvatov v BiH," je poudaril in dodal, da to lahko pozitivno vpliva tudi na varnost v regiji.

Glede prošenj Švedske in Finske za članstvo v Natu je Milanović izrazil razumevanje za kontekst, znotraj katerega zveza obravnava njuni zahtevi, a je poudaril, da pričakuje tudi razumevanje zaveznikov za napore Hrvaške, da zavaruje pravice Hrvatov v BiH, s tem pa svoje državne interese.

"Dober pogovor s predsednikom Milanovićem, našim predanim zaveznikom Nata. Pogovarjala sva se o pomembnih odločitvah, ki jih bomo sprejeli na prihodnjem vrhu Nata v Madridu, in varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu," je na Twitterju sporočil Stoltenberg.

HDlf-Hbsj0c

ASxSRvpsCXA