Rusija poziva k umiku sankcij, če se želi svet izogniti prehranski krizi

"Reševanje problema hrane zahteva celovit pristop, vključno z umikom sankcij, ki so bile naložene ruskemu izvozu in finančnim transakcijam," je dejal namestnik zunanjega ministra Rusije Andrej Rudenko

Namestnik zunanjega ministra Rusije Andrej Rudenko je danes pozval k umiku sankcij proti Rusiji, če se želi svet izogniti prehranski krizi. Dodal je še, da je Moskva pripravljena vzpostaviti humanitarni koridor za izplutje ladij iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Reševanje problema hrane zahteva celovit pristop, vključno z umikom sankcij, ki so bile naložene ruskemu izvozu in finančnim transakcijam," je po poročanju več ruskih agencij dejal Rudenko.

"Zahtevam, da Ukrajina razminira vsa pristanišča, kjer so zasidrane ladje," je še sporočil namestnik zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Ob tem je zatrdil, da je Rusija pripravljena omogočiti humanitarni prehod ladjam.

Rusija je doslej obtožbe o blokadi izvoza hrane prek ukrajinskih pristanišč zavračala prav z argumentom, da plutje ni varno zaradi morskih min.

Rudenko se je tako odzval na očitke najvišjih predstavnikov ukrajinskih oblasti in tudi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Ta je v torek na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu dejala, da Rusija uporablja hrano kot orožje, ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba pa je Ruse prek Twitterja neposredno obtožil kraje ukrajinskega žita.

V Moskvi vse obtožbe o kraji žita zavračajo.

Vojaška invazija Moskve v Ukrajini in vrsta mednarodnih sankcij proti Rusiji so močno otežile ali celo prekinile dobavo gnojil, pšenice in drugega blaga iz obeh držav, zaradi česar so se zvišale cene hrane in goriva, zlasti v državah v razvoju.

Rusija in Ukrajina skupno proizvedeta 30 odstotkov vse svetovne pšenice. Na uvoz hrane iz obeh držav se najbolj zanašajo v Severni Afriki in Aziji.

