Nekdanji katalonski voditelj: »Ne bomo se predali!«

Sodišče EU začasno zadržalo odvzem imunitete Carlesu Puigdemontu

Leta 2018 je v Berlinu potekal shod za osvoboditev političnih zapornikov v Kataloniji

© Montecruz Foto / Flickr

Sodišče EU je začasno zadržalo odločitev Evropskega parlamenta, ki je marca 2021 odvzel poslansko imuniteto trem evropskim poslancem - nekdanjemu katalonskemu voditelju Carlesu Puigdemontu, Toniju Cominu in Clari Ponsati. Trojici v Španiji grozi zaporna kazen zaradi organiziranja referenduma o neodvisnosti Katalonije.

Podpredsednik Sodišča EU je v torek oznanil odredbo o začasnem zadržanju izvršitve odvzema poslanske imunitete Puigdemontu in njegovima kolegoma, medtem ko se bodo sodniki pripravili na ponovno preučevanje primera, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Puigdemont trenutno živi v Belgiji, saj mu ob morebitni vrnitvi v Španijo grozi zaporna kazen. Po izvolitvi v Evropski parlament leta 2019 je nekaj časa užival poslansko imuniteto, vendar mu jo je parlament marca 2021 odvzel z odločitvijo, ki jo je julija istega leta potrdilo Splošno sodišče EU.

Puigdemont se je na odločitev pritožil, a ga je Splošno sodišče EU novembra 2021 ponovno zavrnilo, sedaj pa je Sodišče EU odločitev o odvzemu evropske poslanske imunitete Puigdemontu, Cominu in Clari Ponsati začasno zadržalo.

"Danes smo dobili še en pozitiven rezultat," je Puigdemont ob odločitvi sodišča zapisal na Twitterju in obljubil, da se bo iz izgnanstva soočil z oblastmi v Madridu, ne glede na to, kako negotove so stvari in kako kolosalna je moč španske države. "Ne bomo se predali," je dodal.

Puigdemont je leta 2017 vodil prizadevanja katalonske separatistične regionalne vlade, da bi kljub prepovedi Madrida izvedla referendum o neodvisnosti. Glasovanje je zaznamovalo policijsko nasilje, še navaja AFP.

Nekaj tednov po referendumu je katalonska uprava objavila kratkotrajno deklaracijo o neodvisnosti, kar je sprožilo politično krizo, zaradi katere so Puigdemont in nekateri drugi katalonski voditelji pobegnili iz Španije. Madrid medtem še vedno želi, da se soočijo s španskim sodiščem.

