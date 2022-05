Bobovnik: »Je res še vedno težko razumeti zakaj novinarji stavkajo?«

Legendarni voditelj Odmevov Slavko Bobovnik se je odzval na dogajanja na RTV Slovenija

Slavko Bobovnik v vlogi voditelja TV kviza Milijonar

© Planet TV (Ana Kovač)

Slavko Bobovnik je bil kot voditelj Odmevov dolga leta zaščitni znak TV Slovenija; s svojim avtoritativnim pristopom je bil deležen strahospoštovanja gostov, gledalkam in gledalcem pa se je posebej priljubil s spoštljivo nepospustljivostjo, s katero je obravnaval sogovornike tako z desnega kot z levega političnega spektra. Podporo stavki svojih nekdanjih sodelavk in sodelavcev je izrazil s sledečim zapisom:

"Se spomnite Blejskega strateškega foruma, ko je vlada za moderiranje panela (verjetno za drag denar) najela britanskega novinarja z dih jemajočimi akademskimi in delovnimi referencami? A komaj je začel zastavljati vprašanja, so ga "višegrajci" začeli podučevati, kako in kaj se sprašuje, katere vire se uporablja, skratka kako se vodi pogovor s predsedniki. Se spomnite, kdo je novinarje javnega servisa uvrstil v javni sektor? Od takrat mnogi cele dneve sedijo v pisarni, da naberejo 182 ur; oddaje, ki jih naredijo ali odziv gledalcev nanje namreč pri nagrajevanju ne pomenijo (skoraj) nič. Se spomnite, ko je kolegica menda pretrdo spraševala ministra za gospodarstvo in je zato na spletu postala "prasica, presstitutka, piškotarka, črnc naj jo naguzi, govno, agresivna babura, komunajzarka, rdeča steklina, ..." ... Kako nenavadno podoben je ta diskurz tistemu o prostitutkah za 30 evrov na TV Slovenija!"

"Se spomnite, kateri predsednik vlade v Evropi je vsak teden za uro prišel na svojo strankarsko televizijo, javni televiziji s stokrat večjim dosegom pa se je v času grožnje s pandemijo izogibal?"



"Se spomnite, kateri predsednik vlade v Evropi je vsak teden za uro prišel na svojo strankarsko televizijo, javni televiziji s stokrat večjim dosegom pa se je v času grožnje s pandemijo izogibal? Se spomnite, kako je prihajajoča nova vodstvena ekipa "zaradi padanja gledanosti" zamenjala nekatere voditelje in termine predvajanja oddaj. In danes? Ste v pol leta sploh videli kakšno primerjavo gledanosti za Dnevnik ali Odmeve recimo, da Zrcala tedna in Utripa sploh ne omenjamo?"

"Se spomnite, da v skoraj nobeni najavi predvolilnih soočenj ni bilo imen voditeljev ali najave tem? Ker se dan ali dva pred oddajo preprosto ni vedelo, o čem bo tekla beseda in kdo bo usmerjal pogovor. Je torej res še vedno težko razumeti zakaj novinarji (ki delajo tudi napake; ki jih čaka težka bitka s konkurenco in druga, prav tako težka, pri doslednem uresničevanju javnega interesa) stavkajo?"