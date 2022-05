»Brez soočenja s preteklostjo noben projekt na območju tovarne Rog ne more biti legitimen«

Nevladne organizacije in iniciative s spletno kampanjo za bojkot Centra Rog

Rožnata pištola na zdaj že porušenem pročelju nekdanje ljubljanske tovarne Rog, ki jo je ustvaril mednarodno prepoznavni umetnik Blu

© Uroš Abram

Na Trubarjevi 72 v Ljubljani, kjer mestna občina po rušitvi nekdanje tovarne Rog gradi Center Rog, so predstavniki nevladnih organizacij in iniciativ pozvali k bojkotu projekta. Kot so poudarili na novinarski konferenci, novi javni zavod v kulturi nastaja kljub kritikam javnosti, zato želijo odpreti javno razpravo o njegovi prihodnosti.

Z odprto razpravo o prihodnosti Roga bi lahko demokratično načrtovali nove prostore, so prepričani podpisniki bojkota, ki so ga včerajdanes zagnali prek spleta.

Med njimi so poleg Avtonomne tovarne Rog tudi številni drugi, med njimi Avtonomni kulturni center Metelkova mesto, Mladi za podnebno pravičnost, sindikat in univerzitetna redakcija Radia Študent, Mladinska aktivistična organizacija, aktiv delavk in delavcev v kulturi, kreativni center Poligon, oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti ter katedra za duševno zdravje v skupnosti na Fakulteti za socialno delo in Kombinat.

Preden se bodo v prostorih nekdanje Avtonomne tovarne Rog začele dejavnosti, bi se bilo treba soočiti s preteklostjo in poravnavo krivic, so poudarili predstavniki organizacij in iniciativ. Po njihovih besedah bi to pomenilo odprto razpravo, v kateri bi se akterji javno opredelili do dogodkov januarja lani, ko je občina v posest prevzela objekt nekdanje tovarne Rog.

Obenem bi se "določila primerna kompenzacija Rogovcem, ki so bili nasilno in ilegalno razlaščeni". "Brez soočenja s preteklostjo noben projekt na območju tovarne Rog ne more biti legitimen," so ocenili na novinarski konferenci.

Odprto razpravo pričakujejo tudi za prihodnost Roga, da bi lahko demokratično načrtovali prostore. Pri tem bi po njihovem mnenju lahko sodelovali vsi, "ne le poslušni partnerji mestnih oblasti". Kot so poudarili medijem, so "do zdaj snovalci novega Roga razpravo s kritičnimi glasovi vedno zavračali ter izključevali iz svojih delavnic vse, ki imajo drugačne razvojne ideje in dejanske izkušnje z upravljanjem Roga".

Organizacije in iniciative vztrajajo, da bi se izvedla javna tribuna, na kateri bi soočili argumente in različne vizije.

Uporabniki Roga so sicer že leta 2019 podali alternativne predloge, kako bi se novi prostori Roga lahko razvijali, saj so prepričani, da bi lahko bili zgled samoorganiziranja in aktivne udeležbe prebivalcev.

Načrtovani Park izbrisanih pred Centrom Rog. Površina spomina je zgrajena na ruševinah še nekega »drugega izbrisa«, avtonomne cone, ki je številna leta delovala kot družbeni in kulturni prostor.

© Mestna občina Ljubljana

Ena je bila zadružna rešitev, po kateri bi bili delovna sila uporabniki tovarne - prekarci, brezposelni in begunci -, ki bi se med projektom usposabljali za gradbene, obrtniške in upravne poklice. Druga je bila avtonomistična rešitev, ki bi izhajala iz tega, da bi se Mestna občina Ljubljana zavezala k spoštovanju samoupravnega načina delovanja uporabnikov, ti pa k opravljanju neprofitnih dejavnosti v javno dobro.

Obe rešitvi se jim zdita še vedno tehtni, vendar na Molu ni bilo posluha, da bi o tem sploh razpravljali, so povedali na novinarski konferenci. Pri zaščiti avtonomnih prostorov upajo tudi na posluh nove vlade, kljub temu, da gre za okrog 20 milijonov evrov vreden mestni projekt, ki naj bi ga odprli prihodnje leto.

V Centru Rog so v odzivu zapisali, da sodelujejo s številnimi nevladnimi organizacijami in iniciativami, saj razvoj centra predstavlja doslej najobsežnejši primer izrazito skupnostnega načrtovanja. Njegov program v okviru pilotnega projekta RogLab od leta 2010 nastaja skozi širok participativni proces, doslej pa ga je sooblikovalo več kot 6000 uporabnic in uporabnikov, 450 strokovnjakinj in strokovnjakov in 80 partnerskih organizacij iz Slovenije in tujine.

"Pri snovanju programov sodelujejo tako zainteresirani nekdanji uporabniki kot širša javnost, vključno s sosedi, saj je Center Rog zasnovan kot dostopen javni prostor, ki vključuje najrazličnejše zainteresirane skupnosti. V ta odprt proces lahko kadarkoli pristopi kdorkoli, ki želi sodelovati," piše v odzivu.

Kot so še zapisali, bo Center Rog v osnovi "javni proizvodni prostor, namenjen vsem, ki že delujejo na področju uporabnih umetnosti, izdelovalništva, oblikovanja ali arhitekture ali pa se želijo priučiti novih veščin".

