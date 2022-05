»Razumem, da ljudje zahtevajo bojkot, a tega ne sprejemam«

Ruski režiser Kiril Serebrenikov opozarja, da bojkot ruske kulture ni odgovor

Na preteklih filmskih festivalih v francoskem Cannesu sta bila prav tako prikazana njegova zadnja dva filma, a takrat ruski zvezdniški režiser Kiril Serebrenikov ni mogel osebno pripotovati na festival. Drugače je letos, vendar pa predstavitev njegovega novega filma poteka v senci ukrajinske vojne. Bojkot ruske kulture je zanj napačen.

Serebrenikov sicer razume glasove tistih, ki vojni nasprotujejo, a so zahteve po bojkotu ruske kulture zaradi vojne v Ukrajini zanj napačne. "Razumem, da ljudje zahtevajo bojkot, a tega ne sprejemam," je dejal danes v Cannesu.

"To, kar se dogaja, je zelo boleče, neznosno," je dodal in vojno v Ukrajini označil za "popolno katastrofo". Bojkot ruske kulture ni pravi odgovor, kajti kultura je zanj "zrak in oblaki", torej neodvisna od trenutne ruske politike, je še povedal.

Besedi kultura in vojna sta si nasprotujoči, je še dejal Serebrenikov. Dodal je, da vojna uničuje, kultura pa v ospredje postavlja življenje. Kultura je tista, zaradi katere se ljudje počutijo polnokrvni, je še povedal in s tem imel v mislih ruska pisatelja Fjodorja Dostojevskega in Antona Čehova.

Ruski zvezdniški režiser na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu predstavlja svoj novi film Soproga Čajkovskega. "Film smo posneli pred tragičnimi dogodki," je povedal Serebrenikov. Če bi mu nekdo nekaj dni pred začetkom vojne proti Ukrajini rekel, da bo vojna, ne bi verjel, je dodal.

Film Soproga Čajkovskega pripoveduje o burnem zakonu skladatelja Petra Čajkovskega in njegove soproge Antonine Miljukove. Skladatelj se je poročil z njo, da bi prikril svojo homoseksualnost. Film je v tekmovalnem programu 75. filmskega festivala v Cannesu.

Njegova filma Petrova gripa (2021) in Leto (2018) so v preteklosti prav tako predvajali v Cannesu, a takrat Serebrenikov ni mogel odpotovati na Azurno obalo, ker je bil zaradi domnevne goljufije v hišnem zaporu.

