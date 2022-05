Odprt stadion za Bežigradom

Minuli petek je stadion po petnajstih letih za nekaj ur postal park z obiskovalci

Proti statusu quo! Namesto propadajočega stadiona javni rekreacijski park.

© Janez Zalaznik

Minuli petek je približno 150 obiskovalcev med 17. in 21. uro vstopilo na Plečnikov stadion za Bežigradom v Ljubljani. »Stadion je prelep objekt, ki ga je treba rešiti, ne da bi ga pri tem iznakazili in skomercializirali,« je vtis povzela obiskovalka, ki je za možnost vstopa na zeleni, zaraščeni, a edinstveni stadion izvedela po naključju. Javnost si ga je v petek odprla sama in nanj se namerava vračati.