V Sloveniji priprli sodelavko zasedbe Pussy Riot

Članico ruskega protiputinovskega kolektiva so policisti že izpustili

Pussy Riot nocoj nastopajo v Gala Hali v Ljubljani

© Denis Bochkarev

Ruska feministična zasedba Pussy Riot, ki svojih kritik do režima Vladimirja Putina ne skriva, je na novinarski konferenci pred nocojšnjim koncertom v Ljubljani, razkrila, da je slovenska policija davi aretirala njihovo sodelavko, aktivistko iz Turkmenistana. Organizatorji festivala, Društvo Škuc, so nato sporočili, da je bila medtem že izpuščena na prostost.

Spremljevalko in sodelavko skupine so po besedah zasedbe pridržali zaradi 20 let stare Interpolove tiralice, je na začetku novinarske konference povedala Marija Aljohina iz skupine Pussy Riot. Sama je nedavno uspela pobegniti iz Rusije, kjer se je med prestajanjem zaporne kazni spoznala in spoprijateljila s turkmenistansko aktivistko.

Policija je prišla v njihov hotel zgodaj zjutraj, ne oni ne uradniki na sodišču pa jim najprej na presenečenje članov skupine niso povedali ničesar.

Aleksander Čeparukin, agent in glasbeni producent skupine, je novinarjem povedal, da naj bi jo zaradi aktivizma v Turkmenistanu lažno obtožili spornih poslov in sodelovanja z opozicijo. Slovenski odvetnik Dino Bauk, ki je zasedbi priskočil na pomoč, pa je Čeparukinu nato pojasnil, da je slovenske oblasti ne nameravajo deportirati ali izročiti turkmenistanskim oblastem, vendar primer preiskujejo, kar naj bi trajalo par dni. Producent je kljub temu pripor aktivistke označil za nečloveško ravnanje.

ŠKUC

Marija Aljohina je dodala, da je policija prišla v njihov hotel zgodaj zjutraj in da je skupino šokiralo, da jim tako oni kot uradniki na sodišču niso povedali ničesar. Dodala je še, da ima njena prijateljica schengenski vizum in da doslej med potovanjem po Evropi s skupino ni naletela na nobeno oviro. Po novinarski konferenci je sicer Društvo ŠKUC sporočilo, da je bila aktivistka že izpuščena iz pripora.

Novinarska konferenca pred koncertom Pussy Riot v Ljubljani

© ŠKUC / Facebook

"Po neljubem zapletu, ko je v zgodnjih jutranjih urah slovenska policija priprla prijateljico in sodelavko skupine Pussy Riot, vas obveščamo, da je bila ta pred kratkim izpuščena na prostost. V izogib morebitnim ugibanjem ali koncert sploh bo, vas z veseljem obveščamo, da koncert bo," piše v izjavi za javnost Društva Škuc.

