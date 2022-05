Kljub visokim cenam bencina, se bo veliko Američanov odpravilo na pot

Ta konec tedna v ZDA se bo na podaljšani praznični vikend podalo skoraj 39,2 milijonov ljudi

© Flickr

Kljub visokim cenam bencina in prevozov se bo po ocenah Ameriške avtomobilistične zveze (AAA) ta konec tedna v ZDA na podaljšani praznični vikend podalo skoraj 39,2 milijonov ljudi, od tega 35 milijonov po cestah z osebnimi avtomobili. Američani v ponedeljek praznujejo dan spomina na vojake, padle v vojnah.

Praznik služi kot uraden začetek odpiranja plaž in bazenov po ZDA, potekale bodo razprodaje in družinski pikniki, parade, pa tudi polaganje vencev in prižiganje sveč v čast padlim. Največja gneča se obeta v petek in nato v ponedeljek zvečer, ko se bodo množice vračale domov.

Povprečna cena za galono bencina (3,8 litra) je sedaj po ZDA 4,60 dolarja. Ponekod, denimo v Kaliforniji tudi šest dolarjev in več, drugje malce manj, vendar nikjer manj kot štiri dolarje. V Evropi je trenutno cena, preračunana na ameriške mere in valuto okrog 8,40 dolarja za galono.

Ocena o letošnjih prazničnih potovanjih najmanj 80 kilometrov stran od doma je od lanske večja za 8,3 odstotka in je približno na ravni iz leta 2017. Kljub dragemu bencinu pa bodo Američani po odpravi omejitev iz najhujših obdobij pandemije covida-19, potovali.

Pot pa ne bo dražja samo za tiste, ki potujejo z avtomobili, temveč tudi za tiste, ki se bodo na pot podali z letali. Povprečne cene letalskih vozovnic so od lanskega dneva spomina dražje za šest odstotkov in se gibljejo okrog 180 dolarjev.