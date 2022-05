»Novinarji in uredniki RTV Slovenija niso le posredniki vsakodnevnih informativnih sporočil«

Prizadevanja zaposlenih na RTV Slovenija podprli tudi v Združenju dramskih umetnikov Slovenije

Novinarski protest pred RTV Slovenija

© Gašper Lešnik

Prizadevanja zaposlenih na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), predstavljena skozi ponedeljkovo opozorilno stavko, podpirajo tudi v Združenju dramskih umetnikov Slovenije. Kot so poudarili, novinarji in uredniki RTVS niso le posredniki vsakodnevnih informativnih sporočil, temveč "oblikujejo zgled celostne usmerjenosti skupnosti".

RTVS po navedbah združenja vključuje širok nabor strokovno usposobljenih poklicev in služb, ki terjajo poglobljeno poznavanje delovnih procesov ter specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnimi študijskimi procesi in usposabljanji. Za to je nujno samostojno urejanje notranjih razmer, "brez vpletanja vplivov predstavnikov države in njenih organov zastopanja", so zapisali v sporočilu za javnost.

"Odločanje o določenem družbenem področju in celoti mora ostati podrejeno izbranim načelom in ravnanju v skupnem družbenem prostoru," je izpostavil predsednik združenja Boris Mihalj.

Boris Mihalj,

predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije

V združenju zato ostro zavračajo razgradnjo programa RTVS, neupravičeno krepitev vpliva politike na področja drugih strok, poskuse materialnega izčrpavanja, razčlovečenja posameznikov in javnega prostora ter neposredno izvajanje nasilja nad zaposlenimi in s tem posredno izvajanje nasilja nad ciljnim občinstvom, so nanizali.

Iz pisarne Sindikata novinarjev Slovenije pa so sporočili, da sta minila dva tedna, odkar so novinarski sindikati na RTVS vodstvu hiše napovedali stavko in teden dni, od kar je bila ta izvedena.

"Vmes se je sindikalna pogajalska stran z generalnim direktorjem Andrejem Grahom Whatmoughom sestala trikrat, da bi se pogajala o vsebini stavkovnih zahtevah, a na pogovorih do njih še nismo prišli. V petek smo podpisali le poslovnik o načinu pogajanj, ki je podlaga za prva pogajanja v petek, ko bo na mizi prva stavkovna zahteva - novinarska in uredniška avtonomija," so povzeli dogajanje. Več informacij so napovedali za ponedeljek, ko bodo pripravili novinarsko konferenco.

Sindikat novinarjev Slovenije

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS poudarja, da so novinarji tarča političnega obračunavanja. Nasprotujejo tudi posegom v uredniške odločitve in programsko shemo. Poleg novinarske, uredniške in institucionalne avtonomije ter socialnega dialoga zahtevajo dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač v zavodu.