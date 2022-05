Bo želja po spremembah prinesla prvega levičarskega predsednika?

V prvem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji je zmagal levičarski kandidat in nekdanji gverilec

Največ glasov je dobil Gustavo Petro, ki je tudi nekdanji župan prestolnice Bogota

© Flickr

V Kolumbiji so v nedeljo potekale predsedniške volitve, na katerih se je pomerilo šest kandidatov. V prvem krogu predsedniških volitev so volilci največ glasov namenili levičarju in nekdanjemu gverilcu Gustavu Petru. V drugem krogu, ki bo predvidoma 19. junija, se bo pomeril s populistom Rodolfom Hernandezom. V primeru izvolitve bi Petro postal sploh prvi levičar na čelu te južnoameriške države.

Petro, ki je tudi nekdanji župan prestolnice Bogota, je osvojil 40,3 odstotka vseh glasov, torej slabih 10 odstotnih točk premalo za izvolitev v prvem krogu, poročajo tuje agencije.

Neodvisni kandidat Hernandez, sicer nekdanji župan mesta Bucaramanga, je v tekmi za drugi krog z 28 odstotki prehitel kandidata desnice Federica Gutierreza, ki je osvojil 24 odstotkov glasov.

"Ena doba se končuje. Zdaj gre za oblikovanje prihodnosti," je ob razglasitvi začasnih rezultatov sporočil Petro.

Hernandez, ki je svojo kampanjo temeljil na boju proti korupciji in ideji vitke države, je prek Facebooka sporočil, da je njegov rezultat "zatresel temelje koruptivne moči vseh preteklih vlad".

Sedanji predsednik Ivan Duque se ni mogel potegovati za ponovno izvolitev, saj je kolumbijskim predsednikom dovoljen le en mandat. Duque je leta 2018 v drugem krogu volitev premagal ravno Petra.

Kolumbija se v zadnjih letih ponovno sooča s poslabšano varnostno situacijo, zaradi česar se pojavljajo skrbi o vnovičnih spopadih med vojsko in številnimi oboroženimi skupinami, ki so zaznamovali kolumbijsko novejšo zgodovino.

CCyjpqpPgfY

2__Cv9R0Gm0