»Mesto ne bo več prodajalo stanovanj, ampak jih bo gradilo in oddajalo«

Zagrebški župan je napovedal projekt gradnje 300 novih stanovanj, ki jih bo mesto dajalo izključno v najem

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je v intervjuju za hrvaško tiskovno agencija Hina ob koncu prvega leta mandata napovedal projekt gradnje 300 novih stanovanj, ki jih bo mesto dajalo izključno v najem. Najavil je tudi oživitev večjih zapuščenih zemljišč, kjer bo prostor tako za cenovno dostopna stanovanja kot za kulturno-komercialne vsebine.

Mesto Zagreb bo po Tomaševićevih besedah zgradilo okoli 300 stanovanj v Podbrežju, naselju v predelu Novi Zagreb, ki jih bo dajalo v najem. "Mesto stanovanj ne bo več prodajalo. Prodajali jih bomo samo v nekaterih izjemah, ko to zahteva zakon, kot je v primeru zakona o hrvaških braniteljih, in če gre za popolnoma uničena stanovanje, v katera se nam ne izplača vlagati," je v intervjuju povedal Tomašević.

Stanovanjski fond nameravajo povečati z gradnjo novih stanovanj, ki jih bo mesto po dostopnih cenah dajalo najem socialno ogroženim in mladim družinam, ključna pri tem pa bo oživitev zemljišč, ki so bila desetletja "mrtvi kapital" Zagreba.

Med njimi so trije veliki kompleksi, s katerimi je imel velike načrte prejšnji zagrebški župan Milan Bandić, a so danes še vedno zapuščena in prazna. Gre za poslovni nebotičnik Zagrebčanka, bivšo tovarno Gredelj in nekdanjo industrijsko stavbo Paromlin, ki imajo skupno 260.000 kvadratnih metrov površine in bi morali postati nova urbana središča mesta.

Bandić je javnosti v času svojega županovanja večkrat predstavljal načrte in skice nebotičnikov, ki jih bodo zgradili na teh zemljiščih, pred dvema letoma pa se je odločil, da jih bodo prodali. V predlogu proračuna mesta Zagreb za leto 2021 so napovedali, da bo prodaja vseh treh kompleksov prinesla 1,08 milijarde kun (143 milijonov evrov) prihodkov. Za Gredelj je mesto nameravalo iztržiti 618,5 milijona kun (81,9 milijona evrov), za Zagrebčanko 367,7 milijona kun (48,7 milijona evrov), za Paromlin pa 75 milijonov kun (10 milijonov evrov).

"Bivša oblast je v proračun za leto 2021 postavila milijardo kun fiktivnih prihodkov od prodaje Paromlina, Gredelja in Zagrebčanke, za katere so vedeli, da jih ne bodo prodali, ampak so si s tem dali zeleno luč za predvolilne stroške," je v intervjuju za Hino dejal Tomašević in napovedal projekt Paromlin, s katerim nameravajo spremeniti naselje Trnje v središču mesta.

"Tu bo potem prostor tudi za dostopna stanovanja, različne družbene pa tudi komercialne vsebine, s katerimi bomo našli ravnovesje za finančno vzdržnost teh projektov," je pojasnil Tomašević.

Paromlin bo po njegovih besedah postal "multifunkcionalno družbeno-kulturno središče celotnega mesta na prostoru industrijske zapuščine", vključno z glavno mestno knjižnico odrtega skandinavskega tipa. Projekt nameravajo večinoma financirati iz evropskih sredstev, župan pa verjame, da bo končan do konca tega mandata, torej čez tri leta.

Tomašević je napovedal še razširitev tramvajske mreže, nakup 20 novih tramvajev in 65 avtobusov ter gradnjo novih kolesarskih stez in razširitev pešcone, v naslednjih dveh letih pa tudi gradnjo najmanj 12 novih vrtcev.

