Prodali evrovizijski pokal za pomoč ukrajinski vojski

Ukrajinska skupina Kaluš Orkestra, ki je zmagala na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, je prodala svoj pokal za 838.000 evrov

Kaluš Orkestra

© Eurovision Song Contest

Ukrajinska skupina Kaluš Orkestra, ki je zmagala na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, je prodala svoj pokal, da bi tako priskočila na pomoč ukrajinski vojski. Kristalni mikrofon so za 838.000 evrov prodali na dražbi na Facebooku, z izkupičkom pa bodo financirali nakup brezpilotnih letal, poroča britanski BBC.

"Posebna zahvala gre ekipi Whitebit, ki je pokal kupila za 838.000 evrov in je zdaj zakoniti lastnik našega pokala," so v nedeljo sporočili iz skupine Kaluš Orkestra. Whitebit je ukrajinsko podjetje, ki upravlja borzo kriptovalut, spletno trgovalno platformo, na kateri je mogoče kupovati, prodajati in izmenjevati kriptovalute, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prodaja je sovpadala z nastopom skupine na dobrodelnem koncertu pri Brandenburških vratih v Berlinu, ki je bil namenjen zbiranju sredstev za zdravstveno oskrbo in življenjske potrebščine v Ukrajini.

Na koncertu je član skupine Oleh Psiuk pozval ljudi, naj se ne navadijo na vojno v Ukrajini, v kateri je po podatkih Združenih narodov umrlo najmanj 4031 civilistov, 4735 jih je bilo ranjenih, poleg tega pa je bilo ranjenih še neznano število borcev.

Skupina Kaluš Orkestra je s pesmijo Stefanija postala zmagovalka 66. tekmovanja za pesem Evrovizije v Torinu. Zmagovalci tekmovanja že od leta 2008 prejmejo steklen pokal v obliki mikrofona, ki je delo švedskega oblikovalca Kjella Engmana. Glavni kipec ostane pri organizatorjih Evrovizije, Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), avtorji zmagovalne pesmi pa prejmejo njegovo manjšo kopijo.

UiEGVYOruLk