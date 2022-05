Parada ponosa bo tudi letos nastavljala ogledalo politiki

Predstavniki LGBT+ skupnosti bodo zrazili pričakovanja do obljub, ki so jih politične stranke podale v predvolilnem obdobju

Parada ponosa v Ljubljani leta 2018

Letošnji Festival Parada ponosa 2022, ki se začenja 3. junija, bo tudi tokrat nastavljal ogledalo politiki, predvsem pa bodo predstavniki LGBT+ skupnosti izrazili pričakovanja do obljub, ki so jih politične stranke podale v predvolilnem obdobju, je na današnji novinarski konferenci dejala predsednica Društva Parada ponosa Simona Muršec.

Politična vsebina festivala ni nekaj novega, je na današnji konferenci dejala predsednica društva Muršec. Leta 2020 so v društvu z nekaterimi ostalimi LGBT+ organizacijami namreč opravili popis področij, kjer pravne pravice in status LGBT+ oseb ni urejen. Kot poudarja Muršec, mnoga od teh področij še vedno niso urejena.

Se pa je po njenih besedah v zadnjih dveh letih ključno spremenila družbena klima. "Celotna obarvanost letošnjega festivala temelji na izkušnjah zadnjega več kot pol leta ali pa zadnjih dveh let, ko smo tudi v Društvu Parada ponosa zelo aktivno sodelovale in skušale mobilizirati tako LGBT+ osebe, mlade predvsem in širšo skupnost, kot seveda vse zaveznice in zaveznike, vse tiste, ki se borijo za človekove pravice, da smo se predvsem na ulici skušali angažirati," je dejala Muršec.

V tem obdobju so aktivirali tudi iniciativo Mavrični glas, s katero so želeli informirati volivke in volivce o tem, kako se različne stranke opredeljujejo do tematik, pomembnih za LGBT+ skupnost. Od nove vlade bodo zato zahtevali izpolnitev obljub, danih v predvolilnem obdobju. Predvsem pa si želijo, da bi bila retorika nove vlade taka, da bi v družbi vzpostavljala "neko drugo klimo".

Uradni začetek Festivala Parada ponosa 2022, ki ga bo pospremil skupnostni dogodek v sodelovanju z več LGBT+ organizacijami, bo sicer v petek. Eden večjih dogodkov festivala bo tudi sobotna Koroška parada ponosa. Poleg tega bodo do 11. junija, ko se bo festival zaključil s Parado ponosa v Ljubljani, pripravili več okroglih miz, delavnic in kulturnih dogodkov, na katerih bodo ozaveščali in izobraževali o LGBT+ skupnosti in osebah v Sloveniji in drugod po svetu.