Stavka na RTV Slovenija se nadaljuje

"Več kot 180-članski stavkovni odbor nadaljuje stavko, saj naše stavkovne zahteve do danes niso bile izpolnjene," je dejala Helena Milinković, predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov in koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Novinarski sindikati na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so na opozorilni stavki 23. maja vodstvu zavoda postavili več stavkovnih zahtev, denimo novinarsko avtonomijo, so opomnili, da stavkovne zahteve do roka, ki se izteka danes, niso izpolnjene. Glede na to bodo še naprej vztrajali, so poudarili na novinarski konferenci pred stavbo RTVS.

Predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je dejala, da so njihove stavkovne zahteve jasne, in sicer novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija, vzpostavitev socialnega dialoga, dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač v zavodu. Poleg tega zahtevajo, da je stavka plačana.

Če zahteve ne bodo izpolnjene, naj generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough, odgovorna urednica informativnega programa nacionalne televizije Jadranka Rebernik, v. d. urednika uredništva za nove medije v Multimedijskem centru Igor Pirkovič in predsednik programskega sveta zavoda Peter Gregorčič odstopijo, zahtevajo.

"Prvi odziv vodstva ni bil tak, da bi nam dal vedeti, da bodo pogajanja lahka. Pravzaprav težav in razlogov za stavko generalni direktor sploh ne vidi."



Alenka Potočnik,

predsednica Sindikata novinarjev Slovenije

Vodji pogajalskih skupin RTVS in stavkovnega odbora novinarskih sindikatov v zavodu, Grah Whatmough in predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj sta v petek podpisala poslovnik o vodenju pogajanj o stavkovnih zahtevah, ki je podlaga za začetek pogajanj o zahtevah, je spomnila Helena Milinković.

Kot je napovedala, bo prvi krog pogajanj v petek, najprej pa se bodo lotili prve stavkovne zahteve, ki je novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija.

Izpostavila je, da je nadzorni svet zavoda v sredo sprejel spremembe statuta zavoda, ki pa so po mnenju novinarskih sindikatov škodljive. Določajo, da se televizijski informativni program razdeli na dve uredniško-producentski enoti, in sicer na uredništvo prvega in na uredništvo drugega programa. V televizijskem informativnem programu zdaj po njenih besedah vlada negotovost.

"Obstaja tveganje, da bo, tako kot smo bili temu priča pri imenovanju odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija, mimo uredništva in mimo mnenj direktorja Radia in Televizije odgovornega urednika MMC-ja imenoval generalni direktor sam."



Helena Milinković,

predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov in koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Po njenih besedah še vedno niso dobili odgovora, kdo je odgovoren za uvedbo nove informativne oddaje na drugem televizijskem programu Panorama, katere začetek je po večkratnih prestavitvah napovedan za danes zvečer. Prav tako po njenih navedbah ni jasno, koliko sredstev je bilo vloženih v pripravo te oddaje.

Sindikalna pogajalska stran se je z Grahom Whatmoughom sestala trikrat, da bi se pogajala o vsebini stavkovnih zahtev, a do tega še niso prišli, je povedala predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik. Glede na prvi odziv vodstva zavoda v sindikatu ocenjujejo, da pogajanja ne bodo lahka. Ceni pa, da so uspeli priti do poslovnika in da se bodo v petek le lahko začeli pogovarjati o stavkovnih zahtevah.

Kot dobro vidi to, da ima stavka močno podporo, ki jo nudita pisarna sindikata novinarjev ter pravna služba in vodstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.

V stavki gre predvsem za novinarsko avtonomijo, neodvisnost, kar je temelj, na katerem se se bodo lahko pogovarjali denimo o ustreznem plačilu in izobraževanju, je pojasnila.

Glede avtonomije po besedah članice pogajalske skupine Ksenije Horvat ne bodo popuščali. To bodo skušali na pogajanjih postaviti na novo podlago, kolikor se bo dalo, je zagotovila. O podrobnostih pa ni želela govoriti, da ne bi ošibili svojih pogajalskih izhodišč.

