Strokovna skupina za covid-19 prenehala z delom

Odpravljeni še zadnji vladni ukrepi za zajezitev širitve novega koronavirusa

Mateja Logar, infektologinja

© Uroš Abram

Vlada je na današnji dopisni seji določila prenehanje veljavnosti odloka o začasnih ukrepih za preprečevanja in obvladovanje okužb s covidom-19, s tem pa odpravila še zadnje epidemične ukrepe. Strokovna skupina za covid-19 je ob tem predlagala prenehanje svojega delovanja. Minister za zdravje Janez Poklukar je predlog sprejel.

Prenehanje veljavnosti odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 po navedbah vlade pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja epidemije covida-19. Kot zadnja sta bila v veljavi ukrepa o obveznem nošenju zaščitnih mask v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Predlog je 25. maja podala strokovna skupina za covid-19, ki jo vodi infektologinja Mateja Logar. Ob tem so v skupini svetovali, da se za preprečevanje in obvladovanje koronavirusnih okužb upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Logar je za STA pojasnila, da bodo o morebitni obveznosti nošenja mask tako po novem odločale službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb posameznih bolnišnic.

Prav tako so zaradi izboljšanja stanja v skupini sklenili, da potreba po obstoju svetovalne skupine ne obstaja več, je dejala. Na ministrstvu za zdravje so za STA potrdili, da je minister za zdravje Janez Poklukar sklep o prenehanju delovanja skupine že podpisal.