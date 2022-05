»Papež Frančišek poslal močno sporočilo ameriškim škofom in Cerkvi«

Presenetljiva izbira novega ameriškega kardinala

Papež Frančišek

© Mazur/catholicnews.org.uk / Flickr

Papež Frančišek je v nedeljo presenetil in v kardinala povišal malo znanega liberalnega škofa San Diega Roberta McElroyja, s čimer je poslal novo sporočilo konferenci katoliških škofov ZDA, ki je ena najbolj konservativnih na svetu.

Papež Frančišek je dal s tem jasno vedeti, da se svetega obhajila ne bi smelo izkoriščati v politične namene, kot to počnejo številni ameriški škofje, ki demokratskim politikom zaradi podpore pravici do splava jemljejo pravico do tega zakramenta.

Lani je Frančišek na novinarsko vprašanje o tem odgovoril, da mora biti duhovnik pastir in ne sme obsojati nikogar. Poudaril je, da sam nikomur ni zanikal pravice do obhajila.

McElroyja je povišal le nekaj dni po tistem, ko je nadškof San Francisca Salvatore Cordileone prepovedal obhajati predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, ki jo javno kritizira že več let.

"Izbira McElroyja je največje presenečenje papeževe izbire kardinalov v ZDA. Papež Frančišek je s tem poslal močno sporočilo ameriškim škofom in Cerkvi."



Revija ameriških jezuitov America

Pelosijeva je po prepovedi spomnila, da katoliška cerkev doslej še ni sprejela podobnega ukrepa proti politikom, ki podpirajo smrtno kazen.

Cordileone je znan po desničarskem aktivizmu. Na Twitterju je zapisal, da je stališče Pelosijeve do splava najresnejši škandal in resno zlo, zato je moral ukrepati.

"Izbira McElroyja je največje presenečenje papeževe izbire kardinalov v ZDA. Papež Frančišek je s tem poslal močno sporočilo ameriškim škofom in Cerkvi," je imenovanje komentirala revija ameriških jezuitov America.

McElroy je lani v isti reviji napisal, da se obhajilo uporablja kot politično orožje, kar se ne sme dogajati, ker bo prineslo uničujoče posledice za Cerkev.

ynT3aVepN4k

ycbr_SHpg4k

f0AVm9UQL1o