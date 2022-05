»Rusi napredujejo proti središču Severodonecka«

Del Severodonecka naj bi bil že pod ruskim nadzorom, spopadi so v odločilni fazi

Ruska vojska nadaljuje napade v Donbasu na vzhodu Ukrajine. Bitka za nadzor nad mestom Severodoneck na vzhodu Ukrajine je prešla v odločilno fazo, je danes po poročanju tujih agencij sporočil generalštab ukrajinske vojske.

Del Severodonecka naj bi bil po navedbah ukrajinskega guvernerja Luganska Sergija Gajdaja že pod ruskim nadzorom, poroča britanski BBC.

"Rusi napredujejo proti središču Severodonecka. Spopadi se nadaljujejo. Razmere so zelo težke," je na Telegramu sporočil Gajdaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je dejal, ruska vojska "nenehno obstreljuje celotno regijo".

Vodilna mednarodna agencija za pomoč opozarja, da postajajo humanitarne razmere v mestu vse bolj katastrofalne. "Bojimo se, da je v mestu v navzkrižnem ognju še vedno do 12.000 civilistov, ki nimajo zadostnega dostopa do vode, hrane, zdravil ali elektrike," je opozoril generalni sekretar Norveškega sveta za begunce (NRC) Jan Egeland.

V sodelovanju z lokalnimi partnerji je NRC prejšnji teden civilistom, ki so ostali na tem območju, razdelil hrano in higienske pripomočke. Toda zaradi vse močnejših spopadov je zdaj takšna dostava nemogoča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Severodoneck je najvzhodnejše mesto v Ukrajini, ki je še vedno v ukrajinskih rokah. Če bi ga Rusija zavzela, bi de facto prevzela nadzor nad Luganskom, eno od dveh vzhodnih regij, ki sestavljata želeni Donbas.

Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske ruske sile izvajajo ofenzivo na območju mest Severodoneck in Toškivka. O ruskih kopenskih napadih poročajo tudi z območja Bahmuta na zahodu, kjer so ruske sile napadle vasi Zolote, Komišuvaha, Berestove, Pokrovske in Dolomitne.

Ukrajinski generalštab je poročal, da je bilo ponoči na drugih delih fronte precej mirneje, občasni spopadi pa so potekali na območju okoli Slovjanska, ključnega preostalega središča Kijevu zvestih enot v regiji Donbas.

Po besedah vodje ukrajinske vojaške uprave v Donecku Pavla Kirilenka je ponoči raketa zadela šolo in sedem stanovanjskih stavb v Slovjansku. Kirilenko je dejal, da so bili v incidentu ubiti trije ljudje, šest pa jih je bilo ranjenih.

qUdAePh8gTQ