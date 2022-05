»Manj kot je orožja v naših skupnostih, bolj bomo varni«

Kanada predlaga popolno zamrznitev lastništva orožja

Kanadski premier Justin Trudeau

Kanadski premier Justin Trudeau je v ponedeljek po nedavnih množičnih streljanjih v ZDA predlagal zamrznitev lastništva kratkocevnega strelnega orožja v Kanadi ter s tem prepoved nakupa, prodaje in uvoza tega orožja. Predlog zakona mora sprejeti še parlament, v katerem pa imajo vladajoči liberalci manjšino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Predstavljamo zakonodajo za uvedbo nacionalne zamrznitve lastništva ročnega orožja. To pomeni, da ne bo več mogoče kupiti, prodati ali uvoziti ročnega orožja kjer koli v Kanadi," je na novinarski konferenci, na kateri se mu je pridružilo več deset družin in prijateljev žrtev nasilja z orožjem, dejal Trudeau.

S predlaganim zakonom bi vsem, ki so vpleteni v nasilje v družini, odvzeli dovoljenje za strelno orožje in odvzeli orožje tistim, za katere menijo, da ogrožajo sebe ali druge. Okrepili bi tudi varovanje meja in kazni za tihotapljenje orožja ter prepovedali nabojnike za dolgocevno orožje, ki vsebujejo več kot pet nabojev.

Nekaj dni po najhujšem množičnem streljanju v Kanadi, v katerem je aprila 2020 na podeželju Nove Škotske umrlo 23 ljudi, je vlada že prepovedala 1500 vrst strelnega orožja. Vendar je Trudeau danes priznal, da se nasilje z orožjem v državi še naprej povečuje.

Vladni statistični urad je prejšnji teden sporočil, da nasilna kazniva dejanja, povezana s strelnim orožjem, predstavljajo manj kot tri odstotke vseh nasilnih kaznivih dejanj v Kanadi. Toda od leta 2009 se je število primerov streljanja na prebivalce skoraj potrojilo, medtem ko se je stopnja streljanja z namenom ubiti ali raniti povečala za kar petkrat.

Skoraj dve tretjini kaznivih dejanj s strelnim orožjem v mestih je bilo storjenih z ročnim orožjem. Policija kot glavni vir ročnega orožja pogosto navaja tihotapljenje iz ZDA, ki jih je nedavno pretreslo streljanje na šoli v Teksasu in v supermarketu v zvezni državi New York. Hkrati pa minister za javno varnost Marco Mendicino ocenjuje, da je v Kanadi približno milijon kosov ročnega orožja, kar je precej več kot pred desetletjem.

"Ljudje bi morali imeti možnost, da brez strahu odidejo v supermarket, šolo ali versko ustanovo. Nasilje z orožjem je kompleksen problem, toda na koncu dneva je matematika res preprosta. Manj kot je orožja v naših skupnostih, bolj bomo varni," je dejal Trudeau.

Poslanec Nove demokratske stranke Alistair MacGregor je že nakazal, da bi bila njegova stranka pripravljena sodelovati z liberalci. Vendar so številni v konservativni stranki predlog kritizirali kot nekoristen, češ da se osredotoča na zakonite lastnike strelnega orožja, ne pa na kriminalne tolpe, ki orožje nezakonito tihotapijo v Kanado.

