Orožarske zveze strelski pohodi ne ganejo

Orožarski lobi brezkompromisno nasprotuje tudi najmanjšemu ukrepu proti orožju

Leta 2018 se je v Minnesotti zbralo več kot 700 ljudi, ki se ne strinjajo s prizadevanji za omejitev orožja

Nacionalna orožarska zveza (NRA) je v ponedeljek v teksaškem Houstonu potrdila dosedanjega glavnega izvršnega direktorja Wayna LaPierra za nov mandat na položaju. LaPierre vodi NRA vse od leta 1991, njegova doba na čelu orožarskega lobija pa je zaznamovana z brezkompromisnim nasprotovanjem vsakemu, tudi najmanjšemu ukrepu proti orožju.

Kongres NRA je v Houstonu potekal le nekaj dni po smrtonosnem strelskem pohodu 18-letnika, ki je v nekaj sto kilometrov oddaljenem teksaškem mestu Uvalde ubil 19 učencev in dve učiteljici, s tem pa je orožarska zveza pokazala, da jo strelski pohodi ne ganejo.

S ponovno izvolitvijo LaPierra se je končala letna konvencija NRA, na kateri so nastopili tudi znani republikanski politiki, kot je bivši predsednik ZDA Donald Trump. Ta vztraja pri svojem receptu za zmanjšanje pokolov v ZDA - s še več orožja vsepovsod, vključno v šolah.

Na skupščini NRA o orožju kot problemu niso govorili, ampak so poudarjali, da je problem duševno zdravje tistih, ki primejo za orožje in pobijajo otroke. Prepričani so, da so vsega krivi levi mediji, politiki in Hollywood.

NRA je lani zaprosila za stečajno zaščito, kar je sodišče zavrnilo z mnenjem, da gre za lažno vlogo, saj je organizacija finančno zdrava, ne glede na to, da se LaPierre z njenim denarjem vozi na Bahame in druge izlete. Sodišče je ugotovilo, da je bila vloga le poskus, da se NRA izogne tožbi newyorške pravosodne ministrice Letitie James.

James trdi, da je LaPierre v 30 letih NRA izkoriščal za lastno bogatenje, vendar mu člani tega očitno ne zamerijo, sicer mu ne bi skoraj soglasno zaupali nov mandat na čelu zveze.

