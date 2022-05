Ljudmila Novak: »Pričakujem spet velik napad name v Sloveniji«

V Bruslju sta obračunala evropska poslanca Milan Zver (SDS) in Ljudmila Novak (NSi), saj imata glede hudega poraza Janševe vlade na volitvah drugačne poglede

Ljudmila Novak in Janez Janša gledata vsak v svojo smer

© Borut Krajnc

Na srečanju največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke (EPP), je prišlo do ostre izmenjave stališč med evropskima poslancema te skupine iz Slovenije Ljudmilo Novak in Milanom Zverom. Slednji je novo vlado Roberta Goloba označil za "prokremeljsko", Ljudmila Novak pa je za poraz koalicije na volitvah okrivila Janeza Janšo.

Poslanec Zver (EPP/SDS) je konec aprila na internem srečanju kolegom iz EPP v Bruslju skušal pojasniti vzroke za poraz njegove stranke SDS na aprilskih parlamentarnih volitvah v Sloveniji. Kot je po poročanju slovenskega portala N1 dejal Zver, se je v Sloveniji zgodil "Winston Churchill sindrom". Torej, da je "Winston Churchill kot veliki zmagovalec druge svetovne vojne nato na rednih parlamentarnih volitvah izgubil" in da se je "nekaj podobnega zgodilo tudi odhajajočemu premierju in predsedniku njegove stranke Janezu Janši".

Ob tem je Gibanje Svoboda označil kot "ekstremno levo", Roberta Goloba pa za "energetskega oligarha ali tajkuna, ki da bo pod močnim vplivom gospodarskih in drugih lobijev". Zver je tudi ocenil, da bo nova vlada "pod vplivom Rusije" in da gre za "prokremeljsko vlado".

Na njegove izjave se je odzvala poslanka Ljudmila Novak (EPP/NSi), ki je predstavila svoj pogled na volitve v Sloveniji. Kot je dejala, je njena stranka Nova Slovenija, ki je sestavljala koalicijsko vlado, "vedno žrtev nekaterih potez predsednika vlade Janeza Janše".

"NSi je vedno žrtev nekaterih potez predsednika vlade Janeza Janše. Te volitve so bile referendum proti Janši, proti nekaterim njegovim potezam, ki so zelo podobne Orbanovim potezam."



Ljudmila Novak,

evropska poslanka

"Te volitve so bile referendum proti Janši, proti nekaterim njegovim potezam, ki so zelo podobne Orbanovim potezam," je dejala na videoposnetku, ki ga je v ponedeljek med drugim objavila tudi na Twitterju.

Ljudmila Novak je tudi na Twitterju objavila svojo izjavo, v kateri je ostro kritizirala Janeza Janšo

© Twitter

Kot je ob tem še dejala, je Goloba, ki je "tako bliskovito zdaj zmagal in dobil 41 sedežev od 90, pravzaprav naredila Janševa vlada, ker je odstavljala razne direktorje, ker je delala čistko na javni radioteleviziji, ker je uničevala Slovensko tiskovno agencijo".

"To je izključno poraz Janeza Janše, vlada je sicer naredila veliko dobrih potez," je še dejala poslanka Novak in ob tem ocenila, da ljudje v Sloveniji ne želijo takšnega vladanja, kot ga kaže Janez Janša. Menila je tudi, da bi EPP "morala enkrat to tudi videti, spregledati in mu ne dajati podpore".

"Kot krščanska demokratka si nikoli ne bi oprostila, če bi bila ob tako hudih manipulacijah Milana Zvera, s katerimi je v Bruslju želel načeti suverenost in integriteto moje domovine, preprosto tiho."



Ljudmila Novak

Zverove očitke, da bo Golobova vlada prokremeljska, pa je zavrnila z besedami: "Vsa slovenska politika je proti vojni v Ukrajini, proti Putinu in ni dostojno, da sedaj krivdo za ta poraz valimo na Putina. To ni res."

Ob objavi videoposnetka je Ljudmila Novak na Twitterju objavila še naslednji zapis: "Kot krščanska demokratka si nikoli ne bi oprostila, če bi bila ob tako hudih manipulacijah Milana Zvera, s katerimi je v Bruslju želel načeti suverenost in integriteto moje domovine, preprosto tiho."

Ljudmila Novak je med drugim poudarila, da ve, kaj se bo zgodilo zdaj, ko se je spet oglasila in kritizirala dejanja Janeza Janše ter stranko EPP opozorila, naj mu ne daje podpore: "Pričakujem spet velik napad name v Sloveniji, kar se redno dogaja, ker se pač s takimi potezami ne strinjam."